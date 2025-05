Oesterheld, creador de El Eternauta, en la voz de su nieto: "El primer recuerdo es cuando nos despedimos en el centro de detención"

Con el estreno de la serie basada en El Eternauta, la familia Oesterheld continúa el camino para descubrir su identidad mediante las memorias del pasado y las ausencias familiares. En este sentido, Martín, nieto de Héctor, el creador de la historieta argentina de ciencia ficción, creció sin conocer su propia historia marcada por documentos y silencios contraídos por la desaparición de sus padres, sus tíos y de su abuelo.

En una entrevista con el programa Perros de la Calle de la radio Urbana PlayFM, Martín confesó una dura realidad con respecto a su abuelo al decir que "el primer recuerdo es cuando nos despedimos en el centro de detención”. Además, por este hecho, consideró que “mi vida es un gran rompecabezas”, con lo que “a mi me salvó mi abuela”.

Tras el éxito de "El Eternauta", reactivan la búsqueda de los nietos de Héctor Oesterheld

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El pasado miércoles 30 de abril se lanzó en la plataforma de Netflix la esperada adaptación de El Eternauta, la historia de ciencia ficción gráfica argentina creada por Héctor Germán Oesterheld publicada por primera vez en 1957. Entre los nombres que colaboraron en esta ambiciosa producción está el de Martín Oesterheld, quien actuó como consultor creativo de la serie.

Quién es Martín Oesterheld, nieto del creador de El Eternauta

Criado por su abuela tras la desaparición de sus padres, asesinados durante la última dictadura militar, Martín vivió desde pequeño atravesado por la historia de su familia. A los 19 años comenzó con su carrera de artista visual con el fin de ponerle un punto de origen a su búsqueda personal y artística. En este sentido, siguió los pasos de su abuelo y comenzó a pintar.

En su exploración personal, las experiencias artísticas sirvieron para marcar su concepción del arte como espacio de refugio, testimonio y resistencia. Dentro de sus principales obras combina lo artístico con la fuerte carga autobiográfica y política. “Recién de grande me fui dando cuenta de quién era mi abuelo. No sólo por lo que me decían, sino por lo que significaba El Eternauta para tanta gente”, relató en la entrevista.

Dónde se filmó “El Eternauta”: los escenarios reales de Buenos Aires que aparecen en la serie de Netflix

Su rol como consultor creativo en El Eternauta fue fundamental para aportar una mirada íntima, ética y estética a la nueva adaptación dirigida por Bruno Stangaro y protagonizada por Ricardo Darín. La serie busca mantener la narrativa original y el trasfondo ideológico que llevó a la obra de su abuelo a convertirse en un emblema dentro del género literario latinoamericano.

La carga del apellido Oesterheld

Portar el apellido Oesterheld en Argentina es, en muchos sentidos, una herencia, pero por sobre todo un enigma y finalmente un faro para el propio Martín. “Durante años fue un nombre del que no sabía casi nada, pero que otros reconocían”, contó en Perros de la Calle.

El peso de su apellido no es solo cultural sino también político. Héctor Oesterheld no solo fue el creador de El Eternauta, sino que también fue una de las víctimas emblemáticas del terrorismo de Estado. La obra fue adquiriendo peso político con los años, a tal punto, que con el lanzamiento en Netflix, comenzaron las discusiones en X sobre qué carga ideológica presentaba la serie.

Ricardo Darín ante el estreno de “El Eternauta”: "Nunca se hizo algo así en la Argentina"

Sin embargo, el nieto del creador de la obra, aprendió a resignificar esa “carga” y la convirtió en una responsabilidad. “Trato de honrarlo, de entenderlo, de seguir buscando. No para repetir su historia, sino para no olvidarla”, concluyó Martin.