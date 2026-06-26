Operativo ambiental en Campana para salvar a un ciervo de los pantanos, una especie amenazada

La imagen es desoladora, pero cada vez más común: un ciervo de los pantanos herido, caído en una colectora de la autopista Panamericana, en cercanías de la ciudad de Campana. Sintetiza un gran desafío de la conservación de la fauna argentina: la convivencia cada vez más estrecha entre los ambientes naturales y la expansión de rutas, ciudades y áreas productivas.

En concreto, el ejemplar lastimado es un macho adulto de una especie considerada amenazada. Y logró ser rescatado tras un operativo conjunto de varios organismos oficiales y ONGs. Por ahora permanece internado mientras se intenta establecer qué ocurrió. Y, una vez recuperado, poder volver a liberarlo en su hábitat.

El animal fue detectado alrededor de las 6.45 en el kilómetro 65 de la autopista, mano hacia la provincia de Buenos Aires. La alerta fue emitida por guardaparques del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, lo que permitió activar un protocolo de emergencia en el que participaron especialistas de la Fundación Temaikèn, autoridades ambientales bonaerenses y el Comité Científico Técnico Ciervo de los Pantanos.

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Tras ser contenido y estabilizado en el lugar, el ejemplar fue trasladado al Hospital Veterinario del Centro de Recuperación de Especies de la fundación. Allí se le practicaron análisis clínicos, estudios de sangre, radiografías, ecografías y otros exámenes para evaluar su estado general.

¿Qué pasó?

Los veterinarios analizan distintas hipótesis. Una posibilidad es que el animal hubiera sufrido un atropellamiento, una de las principales causas de mortalidad para esta especie. Otra línea de investigación apunta a una enfermedad previa que pudo haberlo debilitado y desorientado, favoreciendo que terminara sobre una de las autopistas con mayor tránsito del país.

El ciervo pertenece a la población del Delta del Paraná, catalogada "En Peligro" por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM). Se trata del mayor cérvido de Sudamérica y de una especie emblemática de los humedales del Delta, ecosistemas que hoy enfrentan una creciente presión por la actividad humana y la fragmentación del hábitat.

Desde Fundación Temaikèn recordaron que el trabajo de rescate de fauna silvestre se desarrolla durante todo el año y que cada intervención representa una oportunidad para preservar poblaciones cuya supervivencia depende, en gran medida, de respuestas rápidas y coordinadas entre organismos públicos y privados.

El episodio también vuelve a poner el foco sobre un problema recurrente en las rutas que atraviesan áreas naturales. Reducir la velocidad en sectores señalizados y dar aviso inmediato a las autoridades cuando se detecta fauna silvestre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de animales que, como el ciervo de los pantanos, forman parte del patrimonio natural argentino.

Fundación Vida Silvestre Argentina presentó el curso gratuito “ABC de la educación ambiental”

La Fundación Vida Silvestre Argentina presentó su nueva capacitación gratuita para docentes y multiplicadores/as ambientales: “El ABC de la educación ambiental”. Se trata de un curso autogestionado que busca acercar herramientas y contenidos actualizados para fortalecer el abordaje de las problemáticas ambientales en las aulas de todo el país.

La propuesta, que cuenta con el apoyo de Santander Argentina, busca fortalecer el rol de la educación como motor de cambio, permitiendo que cada participante organice sus tiempos y avance según su disponibilidad. Esta modalidad facilita el acceso a la capacitación desde cualquier punto de Argentina, promoviendo una formación más flexible e inclusiva.



PREPARADOS. Docentes capacitados enseñan mejor a sus alumnos.





El curso forma parte de la estrategia educativa que Fundación Vida Silvestre Argentina impulsa desde hace años para acompañar a docentes de distintos niveles educativos con materiales, recursos pedagógicos y espacios de formación que contribuyan a la construcción de una ciudadanía ambiental comprometida.

Casi el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses son plásticos

“Sabemos que los desafíos ambientales requieren nuevas herramientas educativas. Por eso buscamos ofrecer propuestas accesibles que permitan a más docentes incorporar estos temas en sus prácticas cotidianas y multiplicar su impacto en las comunidades educativas. A diferencia de otros cursos que brindamos, este es autoevaluativo, con lo que las personas pueden realizarlo en el momento que les resulte más práctico”, señaló Martín Font, director de Comunicación y Educación Ambiental de Fundación Vida Silvestre Argentina.

A través de contenidos teóricos, actividades prácticas y materiales descargables, la capacitación invita a reflexionar sobre la relación entre las personas y la naturaleza, promoviendo una mirada crítica y participativa frente a los desafíos ambientales actuales.

La modalidad es virtual, gratuita y autogestionada. Más información e inscripción: educacion.vidasilvestre.org.ar