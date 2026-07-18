Pampita viajaba con sus dos hijos para ver Argentina vs. España, pero su vuelo tuvo un inconveniente inesperado

Pampita enfrenta un drama inesperado en medio del viaje con Aerolíneas Argentinas que debía dejarla en Nueva York para poder ver la gran final de la Selección Argentina frente a España. El avión que lleva a la modelo enfrentó una tormenta y quedó varado en Washington.

La encargada de dar la noticia fue la periodista Natalia Volosin, que viaja en el mismo vuelo que la exjurado de Marcelo Tinelli: “Bueno, no pudimos aterrizar en NY por la tormenta. Estamos en Washington cargando nafta. Llevamos a Pampita y a Manu Jove. No tenemos alimentos ni cargadores. Hay Coca y Fernet. Los mantendré al tanto de las novedades”.

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Horas atrás, la modelo había compartido, en su cuenta oficial de Instagram, una foto donde se la veía en el avión, acompañada por dos de sus hijos, junto a la imagen de una bandera argentina.

Tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra, Pampita también había subido varias imágenes a sus redes sociales donde se la puede ver celebrando el resultado en el Obelisco.

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