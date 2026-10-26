Pánico en Caballito por una fuga de gas: evacuaron una escuela primaria

Un escape de gas en una obra en construcción del barrio porteño de Caballito obligó este lunes a evacuar una escuela y dejó un saldo de 12 personas asistidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). La pérdida se produjo cuando personal de la empresa Britos rompió un caño de media presión mientras trabajaba con una retroexcavadora.

Según informaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en la avenida La Plata al 600, a metros de Juan Bautista Alberdi, donde se levanta un edificio de subsuelo, planta baja y ocho pisos, que tendrá un local comercial y departamentos.

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Tras la alerta de vecinos y transeúntes, efectivos del Destacamento Caballito de Bomberos de la Ciudad llegaron al lugar para asegurar el perímetro y controlar la situación. Además, se pidió la intervención urgente de cuadrillas de Metrogas para obturar el caño dañado y normalizar el suministro en la zona.

Como medida preventiva, fueron evacuados la Escuela Primaria Común N.° 9 Florentino Ameghino, ubicada cerca del lugar, y otros edificios linderos.

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El SAME envió 12 ambulancias a la zona para asistir a los afectados. Su titular, Alberto Crescenti, explicó que los pacientes recibieron atención y oxígeno tras haber inhalado gas. "Hay algunos que han inhalado y por eso estamos tratando de revertirles la situación, porque después vienen náuseas y vómitos, y eso es lo que queremos evitar", señaló. Uno de los asistidos fue trasladado al Hospital Durand.

Poco antes de las 15, Metrogas informó que el inconveniente había sido solucionado, luego de que un equipo de la empresa identificara la zona afectada.

IC/ML