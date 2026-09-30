Paraguay registró hasta 43,8 °C y batió récords diarios de temperatura vigentes desde hace 74 años

Paraguay registró nuevos récords históricos de temperatura máxima diaria el domingo 27 y el lunes 28 de septiembre, en un comienzo de primavera marcado por el calor intenso. Según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), 13 localidades superaron sus marcas el domingo y otras 14 lo hicieron el lunes, cuando el termómetro llegó a 43,8 °C en Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo.

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El episodio dejó temperaturas elevadas en distintos puntos del territorio y desplazó registros que, en algunos casos, permanecían vigentes desde hacía casi siete décadas. Entre las localidades mencionadas se encuentran San Juan Bautista, en el departamento de Misiones, y Encarnación, en Itapúa.

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Encarnación y San Juan Bautista superaron marcas de 1958

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, las temperaturas máximas del domingo oscilaron entre 35,4 y 43,6 °C. El valor más alto de esa jornada correspondió a Mariscal Estigarribia, en el departamento de Boquerón.

En San Juan Bautista, la máxima alcanzó los 36 °C, una décima por encima de los 35,9 °C registrados en 1958. Aunque la diferencia fue pequeña, resultó suficiente para establecer una nueva marca diaria.

En Encarnación, el salto fue mayor: la temperatura llegó a 40,2 °C, frente al registro anterior de 37 °C, también de 1958. La diferencia entre ambas mediciones fue de 3,2 grados.

Los dos casos reflejan el alcance de un episodio que afectó a numerosas localidades. El organismo meteorológico confirmó que 12 localidades batieron sus récords durante ambas jornadas consecutivas.

Mariscal Estigarribia alcanzó 43,8 °C el lunes

El calor continuó el lunes 28 de septiembre, cuando las máximas se ubicaron entre 35 y 43,8 °C, según el reporte reproducido por Noticias Argentinas. Mariscal Estigarribia volvió a registrar el valor más elevado.

En esa localidad del Chaco paraguayo, los 43,8 °C superaron la marca diaria de 43 °C establecida en 1952. El nuevo registro quedó ocho décimas por encima de un antecedente que llevaba 74 años sin ser sobrepasado para esa fecha.

La persistencia de las altas temperaturas amplió el número de récords. Tras las 13 localidades que habían superado sus antecedentes el domingo, el lunes se contabilizaron 14, de acuerdo con la DMH.

Qué significan los récords de temperatura máxima diaria

Las marcas informadas corresponden a récords históricos diarios, es decir, a la comparación con las temperaturas registradas para esas fechas en cada localidad. Esa precisión permite distinguirlas de las máximas absolutas medidas a lo largo de toda la serie meteorológica.

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La diferencia se observa en los registros oficiales: Mariscal Estigarribia tiene una máxima histórica absoluta de 44,8 °C, registrada el 9 de enero de 2025, mientras que Encarnación alcanzó 42 °C el 8 de diciembre de 2008. Por lo tanto, los valores de este septiembre superaron los antecedentes diarios correspondientes, aunque quedaron por debajo de esas máximas absolutas.

Las recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante este escenario, la Dirección de Meteorología e Hidrología recomendó mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol y extremar los cuidados con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, según consignó Noticias Argentinas.

El episodio concentró en apenas dos días una sucesión de nuevas marcas locales y dejó al inicio de la primavera temperaturas que, en el Chaco paraguayo, se acercaron a los 44 °C.