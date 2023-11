Más de 600 autos Fiat 600 realizaron en la mañana de este domingo una colorida caravana que partió desde la pista del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires hasta el "Museo del Fitito", ubicado en el municipio bonaerense de Tres de Febrero, donde se congregaron en busca de un récord mundial de mayor concentración de estos vehículos.

Con bocinazos, banderas argentinas, globos, muñecos y calcomanías, partieron del Autódromo Oscar y Juan Gálvez cientos de "Fititos" oriundos de todo el país encaminados por la Avenida General Paz hasta el conurbano bonaerense.

Caravana de Fititos. FOTO: Télam

Según indicaron los organizadores del evento a la agencia Télam, participaron en la caravana "al menos 600 Fititos", y estimaron que el número aumentó en la concentración que se realizó luego en el Playón Municipal de Tres de Febrero, por lo que "alcanzaron" el récord Guinness, aunque esperan su certificación oficial.

Los locura por los Fiat 600

Con la presencia de grandes y chicos, en este sitio se encontraban particulares ejemplares de estos autos, como el del herrero Adrián Lisardia, que caracterizó como "única en el país" la carrocería de su Fiat 600, diseñada y fabricada por completo por él mismo.

Caravana de Fititos. FOTO: Télam

"La idea estaba en internet, más que nada fue un capricho. Me encerré durante 12 días, hice casi toda la carrocería, después pintura y en 35 días me quedó eso para pasear con mi perro", contó a Télam Lisardia, oriundo de la ciudad de Coronda, Santa Fe, y agregó que a pesar de ser pintoresco, el auto "se banca todo, ya sea lluvia o helada".

A su vez, un Fiat 600 rosa con pestañas postizas en las luminarias, flores y stickers del dibujo animado de La Pantera Rosa llamaba la atención incluso de los más aficionados por su particular estilo.

El Fitito rosa. FOTO: Télam

Cinco datos curiosos sobre el Fiat 600

"Desde que era muy chica siempre quise armarme un Fitito; me parece precioso, amoroso, agradable, un montón de cosas", contó a Télam Soledad, del municipio de Merlo, quien buscó los repuestos "en diferentes lugares" para tener su propio auto.

También se refirió a la "hermandad" que existe entre conductores de este modelo de vehículo, la cual calificó como "muy afectiva, porque sabemos el esfuerzo que lleva armarlo, entonces nos ayudamos entre todos".

Caravana de Fititos. FOTO: Télam

Marcelo Delbel, quien vive en el pueblo de Pampayasta, en la provincia de Córdoba, también se hizo presente en el evento junto con su "Fitito" decorado por completo por tapitas de cerveza, una idea que llevó a cabo durante la pandemia.

"La idea surgió después de un pequeño accidente en el que se me cayó una caja llena de tapas sobre el capó, se lo comentó un amigo y empezamos a jugar un poco con los colores y le fuimos dando forma", contó el dueño del auto.

El Museo del Fitito. FOTO: Télam

El primer Museo del Fitito

De esta forma, el encuentro incluyó modelos tanto familiares como deportivos y de colección, entre los que se encontraba incluso un "bote Fitito" que fue trasladado en grúa desde el autódromo hasta el playón, en el mismo sitio donde ayer se inauguró el primer Museo del Fitito.

Esta muestra, que expondrá distintos modelos de Fiat 600 de manera rotativa, cuenta con una serie de objetos históricos como dínamos, fusibles, llantas de colección e indumentaria de los trabajadores de la fábrica de este automóvil, emplazada en la localidad de Caseros.

Caravana de Fiat 600. FOTO: Télam

A su turno, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, señaló en diálogo con Télam que "hay un tema que define a nuestro municipio y es de los argentinos también, el Fiat 600".

"Quizás sea el auto más querido por los argentinos y el primero de muchas familias, símbolo de la movilidad social. Donde decían 'me compré un auto, me voy a Mar del Plata', uno no entiende cómo entraban ahí cuatro personas con valijas", bromeó el intendente sobre el modelo, que comenzó a fabricarse a principios de los años 60' en esta localidad.

Caravana de Fiat 600. FOTO: Télam

"El modelo adquirió una gran simpatía", aseguró Carlos Sansoni (90), uno de los impulsores de la fábrica que participó del evento, y agregó que "el 600 es la motorización de la clase media o la clase baja, inclusive en Europa, motorizar masas. Esa fue la idea de nuestro director".

"En Europa, la casa matriz nos dejó un poco a nuestro albedrío, pero hubo que lucharla. Las casas matrices a veces acompañan y a veces no", recordó el hombre, quien vio la fabricación el primer Fiat 600 en la planta de Caseros el 8 de abril de 1960.

El Fitito decorado con Tapitas. FOTO: Télam

"Acá se encontraron con una mina de oro que mandaba dinero para allá. Era un modelo muy requerido", agregó.

Caravana de Fiat 600. FOTO: Télam

Caravana de Fiat 600. FOTO: Télam

