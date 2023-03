Héroe inesperado: evitó que una joven se tire del puente hablándole y convidándole cigarrillos

Un hombre se convirtió en héroe inesperado el domingo pasado al evitar que una mujer se arrojara desde un puente de hierro en la ciudad de Pergamino, ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires. La mujer, cuyo nombre no fue revelado por motivos de privacidad, fue vista por Antonio Amén mientras estaba sentada en el borde exterior de la baranda y con aparentes intenciones de tirarse al vacío.

Según contó el propio protagonista, estaba yendo junto a su hija a realizar unas compras cuando vieron a la joven con una evidente voluntad de quitarse la vida. “El episodio comienza como un domingo común y corriente en nuestras vidas, con mi hija, que salimos a hacer unos mandados y nos detuvimos en el semáforo. Estefanía ve una chica sentada en la baranda del puente y me pregunta ‘¿qué onda con esta chica que está sentada ahí sola?’", recordó Amén al medio Primera Plana.

Qué es la muerte súbita, a quién afecta y cómo prevenirla

El hombre estacionó su auto y bajó con la intención de disuadir a la joven. Así comenzó a hablar con ella en un intento para evitar que se tirara desde el puente. "Nos pusimos a tratar de convencerla de que no haga lo que estaba decidida y quería hacer”, aseguró.

Mientras Amén hablaba con la mujer, su hija Estefanía llamó a las autoridades. Cuando llegaron la policía y los bomberos, la joven decidió no dialogar con los agentes por un evento previo mal resuelto. “Me comentó que no le tenía confianza a la policía, ya que tuvo una situación de violencia con la pareja y la policía no le creyó”, dijo.

"La chica se ponía cada vez más nerviosa cuando la policía se acercaba, pero yo la entretenía. Le hablaba y le contaba mi situación en la que también había pasado por momentos feos. La distraía convidándole cigarrillos", indicó. Aunque observó que "cada vez que se acercaba alguien que no éramos yo o mi hija, ella se ponía más nerviosa y se iba soltando cada vez más de la baranda”.

El momento de tensión en el que la joven se quiso suicidar

Después de varios minutos de conversación, la mujer comenzó a ceder a los argumentos de Amén mientras se acercaban los bomberos para ayudar a bajarla. "La convencí de que llamara por teléfono a su hermano y cuando llama, la entretengo haciéndola mirar al lado opuesto adonde se encontraban los bomberos y les hago seña que se acerquen", dijo. Y agregó: "Como vio que venían los bomberos caminando, tiró el teléfono y se soltó. Por suerte, la había agarrado de ambas manos y los bomberos que se encontraban cerca, corrieron y me ayudaron a sostenerla".

Finalmente, entre todos pudieron bajar a la mujer sana y salva. "Entre 5 o 6 pudimos llevarla arriba del puente de nuevo y otro bombero que se ató, pasó para el otro lado y ayudó a levantarla porque se movía para no permitir que la ayudemos”, describió Amén. Y concluyó: "Todos los días me preguntó que habrá pasado con esa chica porque si el Estado la abandona, lo va a seguir intentando”.

Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.

NT / ED