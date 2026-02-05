Pilar: rescatan a un nene de dos años encerrado en una camioneta bajo 37° de calor

Un niño de dos años fue rescatado este lunes por la tarde del interior de una camioneta en el estacionamiento del Paseo Champagnat, en Pilar, después de permanecer al menos media hora encerrado con temperaturas cercanas a los 37 grados. La Policía intervino tras un llamado al 911 realizado por personal de seguridad del centro comercial y el menor, que mostraba signos de deshidratación, quedó fuera de peligro.

El hecho se registró cerca de las 17 en el estacionamiento del Paseo Champagnat, sobre la colectora del ramal oeste y Champagnat. El nene estaba dentro de una Renault Oroch bordó, completamente cerrada y con los vidrios arriba. Su llanto —y la alarma del vehículo— llamó la atención de los empleados del shopping, que de inmediato dieron aviso a la Policía.

Al llegar, un sargento del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) comprobó que el menor lloraba, estaba transpirado y con "riesgo de descompensarse". Un testigo le indicó que llevaba unos 20 minutos dentro del rodado. Primero intentaron ubicar a los familiares por los parlantes del shopping, pero no hubo respuesta.

Tras esperar unos 15 minutos más y ante el calor extremo, el efectivo decidió romper con cuidado el vidrio lateral trasero para evitar lastimarlo. “Le jugamos un poco para que se fuera hacia adelante y no se asuste”, contó a C5N el uniformado. El niño fue retirado consciente aunque con signos de baja hidratación.

Minutos después aparecieron sus abuelos —un hombre de 44 años y una mujer de 45, ambos de nacionalidad boliviana—, quienes explicaron que lo habían dejado dormido porque creyeron que la compra sería breve.

La UFI N.° 2 de Pilar interviene para determinar responsabilidades. Mientras tanto, el menor fue asistido y no presentó lesiones de gravedad.

GD/fl