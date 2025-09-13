Pizza gratis este lunes en el Obelisco: los detalles para disfrutar algunas porciones sin costo

Como una manera de "ir entrando en clima" para la 'Gran noche de la Pizza y la Empanada', la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) ofrecerá este lunes al mediodía una "degustación masiva y gratuita" de pizza fnte al Obelisco porteño.

La cita, anticipó la asociación que reúne a los pizzeros, será este lunes en la esquina de Cerrito y Diagonal Norte, y el lapso en que se podrán comer absolutamente gratis porciones de las mejores pizzas de Buenos Aires irá de 11 de la mañana hasta las 15.

Ya la preparación del evento está en marcha y los organizadores señalan que un equipo de 10 maestros pizzeros trabajará con dos hornos eléctricos de cinta continua montados en un camión autosustentable de 15 metros. La estimación es que harán unas 500 pizzas, que equivaldrán a unas 4.000 porciones, que se servirán hasta que todo se agote.

Esta cantidad de "pizza free" en el Obelisco servirá como una manera de promocionar la 42ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada®”, que se celebrará al día siguiente, este martes 16 de septiembre en todo el país. Durante esa jornada, miles de pizzerías y casas de empanadas adheridas a la APYCE ofrecerán promociones especiales, con enormes descuentos pizzas y empanadas.

Asimismo, la organización de los pizzeros contó que la iniciativa de este lunes, al margen de ser totalmente gratis, tendrá otro costado solidario, ya que la APYCE donará 250 pizzas al Comedor Los Piletones, de la Fundación Margarita Barrientos, y también habrá otras 250 pizzas que se repartirán entre el siempre eficiente y sacrificado personal del SAME.

NA/HB