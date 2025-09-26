La Rural festejará el próximo 27 y 28 de septiembre la quinta edición del Campionato Scuola Pizzaioli, la competencia internacional que destaca a la pizza italiana en Sudamérica. El evento estará presente en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT).

A su vez, vendrán expertos de distintas provincias argentinas y de nueve países, con un jurado internacional de excelencia y un programa de actividades abiertas al público.

Qué actividades habrá en el evento Campionato Scuola Pizzaioli

En esta nueva edición habrá expertos de Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Salta, Tucumán, Chubut, Neuquén, Córdoba y Santa Fe, además de pizzaioli de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Italia, Colombia, Curazao, Uruguay y Venezuela, separadas desde la tradicional Pizza Margherita STG hasta propuestas innovadoras como Pizza In Pala o Senza Glutine.

Incluso, los amantes de la pizza podrán disfrutar de espectáculos de acrobacia y freestyle. Al mismo tiempo, habrá área de degustaciones con productos italianos, talleres de showcookings y masterclass abiertas al público. Por otro lado, se realizarán espectáculos de habilidades especiales y un espacio para los más chicos en que participarán niñas y niños mostrando su creatividad y talento.

Cómo ingresar al Campionato Scuola Pizzaioli

El público podrá acceder de forma gratuita, tanto con la entrada general a la FIT como de forma directa al pabellón del Campionato por la calle Sarmiento, de 14 a 20 horas.

