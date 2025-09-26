La Rural festejará el próximo 27 y 28 de septiembre la quinta edición del Campionato Scuola Pizzaioli, la competencia internacional que destaca a la pizza italiana en Sudamérica. El evento estará presente en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT).
A su vez, vendrán expertos de distintas provincias argentinas y de nueve países, con un jurado internacional de excelencia y un programa de actividades abiertas al público.
Invitan a descubrir a la hermana oculta del otro lado del Atlántico | Perfil
Qué actividades habrá en el evento Campionato Scuola Pizzaioli
En esta nueva edición habrá expertos de Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Salta, Tucumán, Chubut, Neuquén, Córdoba y Santa Fe, además de pizzaioli de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Italia, Colombia, Curazao, Uruguay y Venezuela, separadas desde la tradicional Pizza Margherita STG hasta propuestas innovadoras como Pizza In Pala o Senza Glutine.
Incluso, los amantes de la pizza podrán disfrutar de espectáculos de acrobacia y freestyle. Al mismo tiempo, habrá área de degustaciones con productos italianos, talleres de showcookings y masterclass abiertas al público. Por otro lado, se realizarán espectáculos de habilidades especiales y un espacio para los más chicos en que participarán niñas y niños mostrando su creatividad y talento.
Dónde viajar en los fines de semana largos de octubre y noviembre | Noticias
Cómo ingresar al Campionato Scuola Pizzaioli
El público podrá acceder de forma gratuita, tanto con la entrada general a la FIT como de forma directa al pabellón del Campionato por la calle Sarmiento, de 14 a 20 horas.
MC.