Nueva edición de la Noche de la Pizza y la Empanada

Este martes 16 los fanáticos de las pizzas y las empanadas estarán de parabienes, ya que se realizará una nueva edición, en este caso la 42ª, de la ya tradicional Noche de la Pizza y la Empanada, el encuentro gastronómico más federal y esperado del calendario.

Tal como viene sucediendo, el movida es organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce).

Ese día, miles de argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de promociones imperdibles en pizzerías y casas de empanadas de todo el país. Como cada año, la propuesta incluye descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si las promociones se aplican en salón, delivery o take away, y qué medios de pago acepta.

Como antesala de la gran noche, mañana, de 11 a 15, Apyce convoca a todo el público a acercarse a la esquina de Cerrito y Diagonal Norte (frente al Obelisco) para disfrutar de una degustación de pizza, en la que se elaborarán 4 mil porciones de pizza en vivo.

Para más información, se recomienda visitar la página https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar