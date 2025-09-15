Llega la Feria Leer y Comer: gastronomía internacional, editoriales, shows y charlas sobre turismo

Llega una nueva edición de la Feria Leer y Comer, el encuentro gratuito que combina gastronomía, literatura y cultura en un mismo espacio al aire libre. Este año, se suma un eje temático: los viajes y el turismo. La cita será el sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025, desde las 12, en Concepción Arenal entre Warnes y Montenegro.

Declarada de interés turístico por la Ciudad, la feria reúne a cocineros reconocidos, escritores y editoriales en un formato donde todos salen a la calle a compartir sus obras, dar charlas, cocinar en vivo y firmar ejemplares.

Bajo el lema “Leer, Comer y Viajar”, se invitará a representantes de distintos países a mostrar lo mejor de su gastronomía, literatura, danza y costumbres, enriqueciendo la vida cultural argentina con una propuesta diversa y abierta a todo público.

Actividades de la Feria Leer y Comer

Puestos gastronómicos internacionales, con degustación de platos típicos.

Editoriales y libros de autores extranjeros, con firmas y presentaciones.

Compañías de baile en vivo, con espectáculos típicos de cada país.

Charlas sobre turismo, con referentes de embajadas y periodistas destacados.

En 2 escenarios diferentes expondrán Jorge Fernández Díaz, Claudio Zuchovicki, Donato De Santis, Daniel López Rosetti, Bernardo Stamateas, Bruno Gillot, Guillermo Oliveto, Conrado Estol, Mauricio Asta, Karina Gao, Caro Abriani, Nicolás Pasquali, Mariana Kerz, Nicolás Artusi, Milo Lockett, Fede Bal, Florencia Canale, Daniela Lopilato, entre otros.

La propuesta también incluye una selección de foodtrucks con comida internacional. Llegarán Creps Kreaps y Bouquet con su refinada propuesta francesa; el sabor tradicional español estará presente con Gazpacho, Mautino y Two Churros. Italia sumará su impronta con Oggi y Vera Pizza, mientras que Latinoamérica dirá presente con Mochica de Perú, Tequepops de Venezuela, Robertinho de Brasil y Master Arepa de Colombia.

La ruta culinaria continúa con los sabores de Austin y 24st de Estados Unidos, la auténtica Taquería Zapata con comida mexicana y la tradición de Shami de Medio Oriente. A ellos se suma la fusión asiática de Koko, la propuesta vietnamita de Bthen Bahn y la dulzura húngara de Erdelys Kurtos.

Las jornadas ofrecerán propuestas para toda la familia: actividades lúdicas e interactivas para chicos como la Plataforma 360, el Taller de Arte de Pinturas Eterna y el espacio de MA! Maquillaje Artístico, pensados especialmente para despertar la creatividad infantil. Además, se suman propuestas participativas como Pinta con Milo, con Milo Lockett. Y para los adultos, experiencias gastronómicas con degustaciones de café y vinos. También habrá premios y como cierre del sábado, se presentará la banda Ibiza Pareo en vivo.

La feria contará con más de 3.000 m² al aire libre y 400 m² cubiertos, con ambientación y decoración representativa de cada país participante. La entrada es libre y gratuita.

Cuándo: sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025 desde las 12 horas

Dónde: Concepción Arenal y Warnes – Ciudad de Buenos Aires

Entrada: libre y gratuita

