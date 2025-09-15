Posada & Bodega La Matilde: enoturismo, descanso y gastronomía gourmet en San Javier

Ubicada en San Javier, un pueblo elegido por la OMT como uno de los mas lindos de Argentina, un pueblo de ensueño enmarcado por las majestuosas sierras, que se pintan de color magenta todos los atardeceres. Somos un conjunto de experiencias enoturísticas y rurales. Experiencias pensadas para el descanso, el bienestar y la conexión con la naturaleza y con uno mismo.

Vivir una experiencia rural, es invitar a observar nuestro monte en una cabalgata, disfrutar de una merienda de campo en nuestras materas que nos devuelven a nuestras raíces y conectan con la tierra y con nuestros animales. La posibilidad de sumergirte en un masaje relajante inmerso en un entorno de árboles autóctonos o practicar yoga con los sentidos son solo algunas de las recomendaciones para nuestros huéspedes.

Somos un conjunto de experiencias y espacios, todos pensados para el descanso, el bienestar y la conexión con la naturaleza y con uno mismo.

La posada inspirada en viejos cascos de estancias argentinas, se diseñó y se construyó desde un criterio de sustentabilidad ambiental, es una construcción consciente desde la importancia de los materiales de construcción, la salud humana, los recursos energéticos y el impacto en el medio ambiente. Construida íntegramente de adobe, con muros de tierra 100% naturales.

Contamos con ocho habitaciones clásicas de 48 m2 y dos superiores de 52 m2, todas con galerías privadas, estufa a leña y espaciosos ambientes, con iluminación natural y con grandes ventanales desde lo que puedes disfrutar las vistas al corazón del campo o de las Altas Cumbres. La posada cuenta con una habitación adaptada para personas con capacidades especiales. El mobiliario de las habitaciones es de diseño a medida y con objetos de autor. El estilo es campestre. Además se combina el confort con la nobleza de las costumbre ancestrales,en la habitaciones encontrarás mantas de lana tejidas a mano, así como amenities de producción orgánica, artesanal y biodegradables.

En la sala nos encontramos con un espacio cálido, en el cual resuena de fondo música que nos remontan al campo, una sala de estar con un gran hogar de piedra.

Así es como, en nuestro restaurante DeAdobe se combinan sabores auténticos con vegetales cultivados en nuestra finca. Una gastronomía de autor con identidad en km 0, a partir de productos orgánicos locales y con esencia gourmet.

Nuestra propuesta enoturística es caminar a través de los viñedos, observar la esencia de la identidad de la vid y conocer el terroir de Traslasierra. Entendemos el ritmo de los ciclos naturales a través de las prácticas orgánicas y biodinámicas ancestrales que respetan y conforman un conjunto de emociones y conocimientos sobre la tierra a través del vino. La bodega -un espacio de magia- donde la transformación de la vid toma el protagonismo para luego llegar al disfrute con una copa en la mano, y realizar diferentes actividades como catas de vinos al atardecer o almuerzos con menú por pasos diseñados para una combinación perfecta de sabores maridados con nuestros vinos.

Bodega La Matilde: vinos con expresión del terroir

Elaboramos vinos de alta calidad con mínimas intervenciones, auténticos que transmiten la esencia al pie de las sierras de los suelos franco arenosos, y franco arcillosos del Valle de Traslasierra a 800 msnm.

Córdoba es una provincia con una tradición vitivinícola de más de 400 años, cuando los jesuitas comenzaron con la elaboración de vinos para las órdenes religiosas en las Estancias de nuestra provincia.

Así como también los inmigrantes italianos, franceses y españoles nos dejaron una significativa huella en la elaboración de vinos. Actualmente Córdoba, es una provincia consolidada en la vitivinicultura, convirtiéndose en una región vitivinícola, con bodegas y vinos premiados que demuestran la calidad y tipicidad de diversidad de los suelos, que junto con el excelente clima aportan características únicas al terroir.

Con un viñedo orgánico y biodinámico de 6Ha de Malbec, Cabernet Sauvignon y Tannat Elaboraciones con levaduras indígenas en vasijas de concreto con forma ovoides, los cuales generan una gran atracción de las energías de los astros y producen suaves movimientos en los mostos, sin intervenciones de electricidad, levaduras quedan en suspensión, como consecuencia, nacen vinos más intensos en colores, aromas y sabores.

La expresión de nuestros vinos

Nueva Luna Malbec Rose, Vino de color rosa vibrante con destellos naranja. En nariz se destacan aromas florales como rosas y frutas como frutillas y frambuesas frescas.

Sierra Roja, tannat joven, vibrante y expresiva. Se destacan los colores violáceos intensos y brillantes, con aromas especiados.

Ladrón de Corazones Corte, (Malbec y Tannat) De color rubi intenso y brillante. Aromas a frutos rojos maduros de intensidad media, acidez equilibrada y largo final en boca.

Ladrón de Corazones Malbec, fresco y frutado, en nariz se destacan los frutos rojos frescos. Color rubí intenso con reflejos violáceos, aroma frutal, frutos rojos frescos , ciruelas y jarillas. en boca es un vino fresco de acidez equilibrada y astringencia media.

Esperando los Vientos, corte 40% Malbec, 30% tannat y 30% Cabernet Sauvignon complejidad y armonía. Vino de acidez equilibrada y astringencia media con aromas a frutos rojos como ciruelas y aromas a jarillas.

Segunda Mirada Tannat, intenso de color violaceos aromas especiados, bayas y compotas, vainillas.

Segunda Mirada Malbec, frutado y fresco con aromas a ciruelas, jarillas, tabacos y cuero.

Abrimos las puertas de la bodega durante todo el año

Ofrecemos experiencias para vivir de cerca la vitivinicultura orgánica y biodinámica. Invitamos a recorrer el viñedo, visitar la bodega y degustar nuestros vinos. Ofrecemos almuerzos en DeAdobe restaurante, diseñados con un menú de pasos maridados con los vinos para que puedas vivir una experiencia sensorial para saborear entre cosecha y cosecha el orgullo de lo auténtico.

En La Matilde, te invitamos a descubrir la posada para relajar, experimentar y saborear la autenticidad de nuestra tierra.

