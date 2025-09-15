Perfil
La Malbequería: dos imperdibles citas con el vino en Palermo

La Malbequería, referente del vino en Buenos Aires, presenta dos experiencias únicas que combinan gastronomía de autor, música en vivo y grandes etiquetas argentinas. El 24 de septiembre llega un sunset exclusivo junto a Catena Zapata y el 2 de octubre se realizará la esperada Feria de Productores Amigos con más de 15 bodegas del país.

Malbequeria - Buenos Aires
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

La Malbequería, ícono de la cultura del vino en Buenos Aires, vuelve a sorprender con dos eventos que celebran lo mejor de la gastronomía, la música y las grandes etiquetas argentinas.

24 de septiembre – Sunset junto a Catena Zapata

El miércoles 24 de septiembre, de 19 a 23 horas, La Malbequería invita a vivir un sunset exclusivo junto a la prestigiosa bodega Catena Zapata.

  • - Formato: cocktail con bandejeo.
  • - Música: DJ Set en vivo.
  • - Espacio: jardín y terraza, ideales para un atardecer urbano entre copas.
  • - Entrada: $70.000 por persona.

Menú del cocktail:

La propuesta gastronómica combina sabores frescos y cálidos pensados para realzar la experiencia del vino.

Fríos:

  • - Remolacha asada con queso de cabra y ciboulette.
  • - Camembert con chutney de cayote.
  • - Trucha marinada con papa, cebolla morada, huevo y ají amarillo.
  • - Bresaola con peras, rúcula, parmesano, tomates y balsámico.

Calientes:

  • - Croquetas de provolone con mostaza.
  • - Empanadas de carne con yasgua.
  • - Chorizo con pan de queso y salsa criolla.
  • - Bife de chorizo con morrones asados, ajo frito y chimichurri.

Una oportunidad única para disfrutar de la magia de Catena Zapata en el corazón de Palermo, con una experiencia que combina vinos de excelencia, alta gastronomía y un ambiente vibrante.

2 de octubre – Feria de Productores Amigos

El jueves 2 de octubre, de 19 a 23 horas, llega a la terraza de La Malbequería la Feria de Productores Amigos, con más de 15 bodegas de diferentes regiones vitivinícolas del país.

  • - Formato: feria + cocktail.
  • - Música: selección de vinilos en vivo.
  • - Bodegas participantes: proyectos independientes y enólogos que acercan en primera persona sus etiquetas al público.
  • - Entrada: próximamente disponible.

Una edición que promete repetir el éxito del año pasado, con un recorrido de sabores, encuentros y charlas con quienes están detrás de cada botella.

En esta ocasión el menú será un bandejeo que combina los mejores sabores y ofrecerá:

  • - Empanadita de Carne.
  • - Empanaditas Jamón y Queso.
  • - Buñuelos con Alioli.
  • - Croquetas de Tomillo.
  • - Chorizo en Rodajas.
  • - Milanesa de Carne en Pan de Queso.

La Malbequería: El templo del vino

Ubicada en una casona de Palermo, La Malbequería se ha consolidado como uno de los espacios enológicos más atractivos de la ciudad. Rodeada de vegetación y con ambientes encantadores, propone experiencias únicas en cada rincón:

  • - Patio principal a cielo abierto, con luces cálidas y verde natural.
  • - Rooftop con barra, ideal para sunsets y celebraciones bajo las estrellas.
  • - Jardín de invierno calefaccionado para encuentros más íntimos.
  • - Salón de los balcones, pensado para reuniones privadas y catas exclusivas.

Cada propuesta se acompaña de una gastronomía de autor, diseñada para maridar con la mejor selección de vinos argentinos. Tablas de quesos, empanadas gourmet, carnes a las brasas, tapas y postres irresistibles conforman un menú que invita a vivir un verdadero viaje sensorial.

Ya sea en bodas boutique, cumpleaños, afters, presentaciones de marca o ferias de vinos, La Malbequería combina estilo, calidez y excelencia en servicio, convirtiéndose en el lugar perfecto para celebrar.

Para consultas y reservas:

  • Dirección: Gurruchaga 1406, Palermo, Buenos Aires.
  • Teléfono: +54 11 3943-1734.
  • Instagram: @lamalbequeria.
  • Horarios: Abierto todos los días de 12:00 a 01:00.
