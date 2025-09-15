La Malbequería: dos imperdibles citas con el vino en Palermo

La Malbequería, ícono de la cultura del vino en Buenos Aires, vuelve a sorprender con dos eventos que celebran lo mejor de la gastronomía, la música y las grandes etiquetas argentinas.
24 de septiembre – Sunset junto a Catena Zapata
El miércoles 24 de septiembre, de 19 a 23 horas, La Malbequería invita a vivir un sunset exclusivo junto a la prestigiosa bodega Catena Zapata.
- - Formato: cocktail con bandejeo.
- - Música: DJ Set en vivo.
- - Espacio: jardín y terraza, ideales para un atardecer urbano entre copas.
- - Entrada: $70.000 por persona.
Menú del cocktail:
La propuesta gastronómica combina sabores frescos y cálidos pensados para realzar la experiencia del vino.
Fríos:
- - Remolacha asada con queso de cabra y ciboulette.
- - Camembert con chutney de cayote.
- - Trucha marinada con papa, cebolla morada, huevo y ají amarillo.
- - Bresaola con peras, rúcula, parmesano, tomates y balsámico.
Calientes:
- - Croquetas de provolone con mostaza.
- - Empanadas de carne con yasgua.
- - Chorizo con pan de queso y salsa criolla.
- - Bife de chorizo con morrones asados, ajo frito y chimichurri.
Una oportunidad única para disfrutar de la magia de Catena Zapata en el corazón de Palermo, con una experiencia que combina vinos de excelencia, alta gastronomía y un ambiente vibrante.
2 de octubre – Feria de Productores Amigos
El jueves 2 de octubre, de 19 a 23 horas, llega a la terraza de La Malbequería la Feria de Productores Amigos, con más de 15 bodegas de diferentes regiones vitivinícolas del país.
- - Formato: feria + cocktail.
- - Música: selección de vinilos en vivo.
- - Bodegas participantes: proyectos independientes y enólogos que acercan en primera persona sus etiquetas al público.
- - Entrada: próximamente disponible.
Una edición que promete repetir el éxito del año pasado, con un recorrido de sabores, encuentros y charlas con quienes están detrás de cada botella.
En esta ocasión el menú será un bandejeo que combina los mejores sabores y ofrecerá:
- - Empanadita de Carne.
- - Empanaditas Jamón y Queso.
- - Buñuelos con Alioli.
- - Croquetas de Tomillo.
- - Chorizo en Rodajas.
- - Milanesa de Carne en Pan de Queso.
La Malbequería: El templo del vino
Ubicada en una casona de Palermo, La Malbequería se ha consolidado como uno de los espacios enológicos más atractivos de la ciudad. Rodeada de vegetación y con ambientes encantadores, propone experiencias únicas en cada rincón:
- - Patio principal a cielo abierto, con luces cálidas y verde natural.
- - Rooftop con barra, ideal para sunsets y celebraciones bajo las estrellas.
- - Jardín de invierno calefaccionado para encuentros más íntimos.
- - Salón de los balcones, pensado para reuniones privadas y catas exclusivas.
Cada propuesta se acompaña de una gastronomía de autor, diseñada para maridar con la mejor selección de vinos argentinos. Tablas de quesos, empanadas gourmet, carnes a las brasas, tapas y postres irresistibles conforman un menú que invita a vivir un verdadero viaje sensorial.
Ya sea en bodas boutique, cumpleaños, afters, presentaciones de marca o ferias de vinos, La Malbequería combina estilo, calidez y excelencia en servicio, convirtiéndose en el lugar perfecto para celebrar.
Para consultas y reservas:
- Dirección: Gurruchaga 1406, Palermo, Buenos Aires.
- Teléfono: +54 11 3943-1734.
- Instagram: @lamalbequeria.
- Horarios: Abierto todos los días de 12:00 a 01:00.