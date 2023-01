Durante una fuerte tormenta, un joven de 16 años utilizaba su celular mientras lo cargaba y sufrió una fuerte descarga eléctrica, provocada por un rayo, en Santiago del Estero que podría haberlo matado.

El hecho ocurrió anoche en una casa ubicada en la calle Saavedra y Ruta Nacional 34 de la ciudad santiagueña de Herrera. De acuerdo con el relato que brindó Roxana, la madre de la víctima, al medio El Liberal, en medio de la tormenta, “se vio una luz blanca que iluminó todo y se escuchó una explosión muy fuerte”.

En un primer momento, la mujer pensó que había explotado la garrafa, por lo que apagó la hornalla, pero no. Inmediatamente, se percató de que no había electricidad.

De esta manera, comenzó a llamar a Bruno, su hijo adolescente, que se encontraba en su habitación y, al no tener respuesta, fue a verlo. “Cuando llego a la pieza, él estaba boca abajo, el cargador enchufado y el teléfono tirado a un costado. No me respondía, comencé a gritar, vino mi esposo y tratamos de reanimarlo, en ese momento no contestaba”, contó.

Con respecto a la explosión, Roxana indicó que “fue tan fuerte que quemó la tele y los focos”, razón por la que suponen que cayó un rayo muy cerca de su la casa.

El estado de salud del joven electrocutado

Una vez que encontraron a Bruno tendido en el piso boca abajo, con el celular en la mano y el cargador conectado. Por esto mismo, la familia se comunicó rápidamente con la Comisaría 19 para solicitar ayuda.

En consecuencia, los uniformados se acercaron hasta el domicilio y comenzaron a tomar declaración a los presentes mientras llegaba al lugar la asistencia médica. Roxana los recibió con una crisis de nervios y solo llegó a contar que su hijo “se había electrocutado”.

El hospital al que fue trasladado el joven.

El joven fue trasladado al hospital zonal de Colonia Dora, donde permaneció internado más de doce horas. Afortunadamente, Bruno llegó consciente al centro médico, ya que los especialistas lograron estabilizarlo en la ambulancia.

RdC / MCP