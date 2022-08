Impactante video: cayó un rayo frente a la Casa Blanca y mató a dos personas

El jueves 4 de agosto, dos personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas luego de que un rayo impactara en el Lafayette Park, frente a la Casa Blanca, en medio de una gran tormenta en Washington D.C, Estados Unidos.

El hecho ocurrió minutos antes de las siete de la tarde. Las cuatro personas fueron halladas en una zona arbolada cerca de la famosa estatua del ex presidente estadounidense, Andrew Jackson y antes de la llegada de los servicios de emergencias recibieron la asistencia de la policía del parque y del Servicio Secreto, encargado de proteger la residencia presidencial.

En una conferencia de prensa, Vito Maggiolo, vocero de los bomberos de la capital estadounidense, detalló que dos mujeres y dos hombres adultos recibieron atención médica y fueron trasladados al hospital en estado crítico tras recibir el “aparente impacto” de un rayo.

En las últimas horas, la policía de Washington identificó a las víctimas fatales como Donna Mueller, de 75 años, y James Mueller, de 76, un matrimonio de turistas de Wisconsin. Las otras dos víctimas permanecen en estado crítico. Se estima que la pareja y las otras dos personas internadas buscaron refugio bajo un árbol cuando comenzó una fuerte tormenta.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre comunicó: “Nos entristece la trágica pérdida de vidas después del rayo en el Parque Lafayette. Nuestros corazones están con las familias que perdieron a sus seres queridos y estamos orando por aquellos que aún luchan por sus vidas”.

El rayo impactó poco antes de las 19 en parque Lafayette, mientras las cuatro personas buscaban resguardo bajo unos árboles a unos 30 metros al sureste de la estatua de Andrew Jackson, según Vitto Maggiolo, el portavoz del departamento de bomberos. Tras el accidente, parte del parque permaneció cerrado.

“Los árboles no son lugares seguros”, remarcó Maggiolo. “Cualquiera que vaya a buscar refugio debajo de un árbol, es un lugar muy peligroso para estar”.

