Santa Fe: el hijo del presidente de la Corte manejaba alcoholizado y no le retuvieron el auto

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, fue demorado por la Policía de la Provincia de Santa Fe después de que un test de alcoholemia diera como resultado 2.24 gramos de alcohol en sangre.

PERFIL hizo distintos pedidos de comentarios a la oficina del juez de la Corte Suprema, pero no obtuvo respuestas.

Emilio Rosatti, de 40 años, es secretario en el Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe, y concursa a cargos en la Justicia federal. Fue demorado por la policía manejaba por la Ruta Provincial 1 de Santa Fe, en las cercanías de la ciudad de Rafaela, el pasado viernes 4 de enero.

"A él no se lo detuvo, se lo acompañó a la casa porque no había acarreo. Se le sacó el carnet para que no pueda manejar y se le inició una causa", contaron a PERFIL fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Video: detuvieron a dos policías muy alcoholizados y dormidos al volante en una ruta

El auto no fue retenido porque no había grúas

Frente a lo ocurrido, la directora de la Agencia de Seguridad Vial, Antonela Cerutti, explicó a la radio Aire de Santa Fe: “La Agencia Provincial de Seguridad Vial no tiene grúas, ni corralones, si no que trabaja en convenios con municipios y comunas. En el caso de que no haya una grúa en el operativo, la ley provincial de Tránsito plantea otras medidas cautelares”.

Y así fue el caso que no había una grúa para quedarse con el auto de Rosatti. “Acá no existen los amigos de los funcionarios. Para todos la ley es igual, y la estamos haciendo cumplir”, subrayó la funcionaria.

La ONG Compromiso Vial, que representa a víctimas de accidentes de tránsito, pide que se rechace la postulación de Rosatti para el cargo de juez federal: "Es una burla a quienes defendemos la seguridad vial como un derecho de la ciudadanía", plantearon desde la organización.

La organización analizó: "Se lo escoltó hasta su casa, no se le retuvo el vehículo y hubo una retención momentánea de su licencia de conducir. A partir de allí, conociendo esta noticia, una sucesión de preguntas se desencadenan entre víctimas, familiares de víctimas viales y activistas por la movilidad y seguridad vial. Lo primero que nos preguntamos es acerca del operativo: ¿por qué ese trato preferencial de escoltar a un infractor hasta su casa?, ¿por qué su vehículo no fue retenido y remitido a un depósito?, ¿cuánto tiempo será retenida esa licencia?".

Alcohol al volante: advierten del peligro entre los más jóvenes

Quién es Emilio Rosatti

Rosatti ocupa un cargo importante en la justica de su provincia como secretario en el Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe. Antes había sido secretario en el Juzgado Federal N°1, a cargo de Reinaldo Rodríguez.

Por otro lado, el hijo del presidente de la Corte Suprema, se presentó al concurso ser juez del Juzgado Federal N°2, el cual se encuentra vacante desde marzo del 2020 tras la renuncia y jubilación del entonces magistrado Francisco Miño, publicó el portal santafesino El Ciudadano.

Este no es el único caso de la esfera privada que se le conoce a Rosatti. Había sido denunciado por violencia de género por su ex pareja y de llevarse a la hija en común por la fuerza.