Polémica por el traslado de una familia de lechuzas vizcacheras por el recital de Mötley Crüe y Def Leppard

Las lechuzas vizcacheras son pequeñas aves de patas largas que realizan sus nidos en el piso e incluso suelen utilizar madrigueras vacías. Desde hace más de diez años una familia de ellas habita una zona del Parque Sarmiento, en el barrio porteño de Saavedra, donde se realizará el recital de Mötley Crüe y Def Leppard el próximo 9 de marzo. Ahora, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el traslado de estos animales a un reservorio y generó polémica entre los naturalistas que los cuidan y estudian.

Desde 2012, estas rapaces nocturnas, típicas de los campos de la llanura pampeana, se establecieron en el parque urbano, en la zona conservada por el Proyecto Lechucitas Urbanas de Buenos Aires y por la Asociación Atlética Parque Sarmiento. Gracias al cuidado y la construcción de cuevas artificiales realizadas por los vecinos y el club de observadores de aves locales, pudieron criar con éxito más de una docena de pichones.

Laura Borsellino, especialista en conservación de la biodiversidad e integrante de Lechucitas, explicó que los reservorios "son inundables" y esto los "hace imposible" para una especie que anida en huecos en el piso. "Eso ya lo estudiamos, además están llenos de árboles exóticos, no es el hábitat correcto”, agregó en diálogo con el medio SaavedraOnline.

“Nunca nos consultaron sobre el traslado. No estamos de acuerdo para nada, los animales son de ahí, dentro del parque, no hay otro espacio apto", justificó en contra de la decisión del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción porteño para relocalizarlas, ya que además consideran que esa zona, cercana a la pista de atletismo que hay en el parque, "no es el lugar ideal".

"Vamos a trabajar en conjunto con la Secretaría de Ambiente para trasladarlas -en condiciones seguras y de manera que puedan ser protegidas- hacia un reservorio natural que se encuentra en el parque. Es una zona cercana a la actual pero fuera del área de la pista", habían confirmado desde la Secretaría de Deportes, dependiente del mencionado ministerio, a diario Clarín.

Desde el proyecto insistieron en que no están de acuerdo y no habilitarían el posible traslado, que debería realizarse antes del 1 de marzo para la preparación del evento musical. “Lo que pedimos es que protejan los nidos, que vallen los dos sectores, Aves Argentinas ya ofreció incluso algunos voluntarios para el día del recital cuidar esos dos espacios y además contribuir con información a los visitantes”, dijo Borsellino.

“Capturarlas es violento. Se hace con permisos especiales y con gente que sabe, con trampas. Para los animales es algo traumático. además habría que tener ya reparado un sector para mudarlas, cosas que no está”, agregó la especialista.

Desde la entidad civil argentina sin fines de lucro también se manifestaron al respecto: "Las lechuzas también son parte de este espacio. Respetarlas es el primer paso para comprender nuestra relación con la naturaleza en la cuidad".

Por otra parte, se indicó que la existencia de las lechuzas vizcacheras de Parque Sarmiento es relevante porque podrían ser las únicas de su especie con manejo ambiental. Además, no hay registro de ellas en la Reserva Ecológica de Costanera Sur, ni en la Norte, aunque se ha visto una pareja cerca de la Reserva Ecológica Lago Lugano pero no se lleva registro.

Otros especialistas señalaron que estos lugares son muy poco propicios para estas aves, ya que si bien hay zona con pasto donde podrían hacer sus nidos, estas coinciden con el paso de muchas personas. También se realizó una construcción de cuevas artificiales, pero finalmente se terminaron yendo.

