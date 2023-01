Marzo arrancará con la gran fiesta del heavy metal de la mano de Def Leppard y Mötley Crüe

El jueves 9 de marzo, Parque Sarmiento (Av. Dr. Ricardo Balbín 4750, CABA) se convertirá en el escenario de una fiesta de metal: Mötley Crüe y Def Leppard brindarán un show que seguramente será inolvidable. Tras la mayor recorrida norteamericana de estadios de 2022, con más de 1.300.000 de entradas vendidas, las leyendas del rock más icónicas y célebres del mundo, se presentarán en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de su exitosa gira conjunta "The World Tour”.

Def Leppard.



"Después de volver por fin a la carretera el pasado verano, estamos más que encantados de llevar esta gira masiva a una audiencia mundial, incluyendo fechas especiales en América!", afirmó Joe Elliott de Def Leppard. "La pasamos increíble tocando The Stadium Tour en Norteamérica este verano y realmente no podemos esperar para llevar el espectáculo alrededor del mundo con The World Tour en 2023. Crüeheads: prepárense porque tenemos unas cuantas fechas increíbles preparadas para ustedes!", dijeron los integrantes de Mötley Crüe en un comunicado conjunto.

Mötley Crüe.

Procedente de Los Ángeles, este cuarteto formado por Vince Neil (voz), Nikki Sixx (bajo), Tommy Lee (batería) y Mick Mars (guitarra), ha dominado el panteón del rock durante 41 años. La banda estuvo siempre en lo alto de los rankings, y hasta tienen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una película de éxito en Netflix, "The Dirt". Claro que mucho tendrá que ver con los ocho millones de seguidores en las redes sociales. Conocida por sus icónicos shows en vivo, que incliuen la batería-montaña rusa de Tommy y el bajo lanzallamas de Nikki, sus hits como "Kickstart My Heart" y "Home Sweet Home" en comerciales televisivos y en series de televisión de éxito como Stranger Things y Cobra Kai. Además, la biografía "The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band" se convirtió en best-seller. Con la pelicula en streaming se ganaron a una nueva generación de jóvenes que los descubrieron y solidificaron aún más su estatus icónico, la relevancia y la atemporalidad de sus composiciones. Mötley Crüe sigue siendo una gran atracción mundial con 41 años de carrera. La gira que los trae este 2023 a la Argentina, con John5 a la guitarra, se porpone llevar al límite el espectáculo visual en vivo.

Por su parte Def Leppard, integrada por Joe Elliott (voz), Phil Collen (guitarra), Rick Savage (bajo), Vivian Campbell (guitarra) y Rick Allen (batería), sigue siendo una de las fuerzas más importantes del rock. A lo largo 46 años de carrera, produjeron álbumes clásicos e innovadores que marcaron la pauta para generaciones de fans y artistas por igual. Sus espectaculares conciertos y su arsenal de éxitos marcaron una influyente carrera. "Rock of Ages", “Pour Some Sugar on Me" y "Foolin" son algunos de los clásicos que les debemos. En mayo de 2022, la agrupación originaria de Sheffield lanzó su duodécimo álbum de estudio, “Diamond Star Halos”, precedido por los influyentes "Pyromania" e "Hysteria". Desde 2019 son parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.

La locura por verlos es total, tanto que la preventa se agotó en menos de una hora y ya se encuentra disponible la general on line. Además, hay VIP Packages: Mötley Crüe "Feelgood" Merchandise (que incluye entrada al concierto y voucher de U$S 75 canjeables en la tienda online de la banda) y Def Leppard Premium Package (entrada prioritaria al concierto, merchandise exclusivo del grupo, oportunidad de comprar merchandising sin hacer cola, credencial laminada conmemorativa, entrada VIP y VIP host in situ).