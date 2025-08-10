Por arreglos se cierra la estación Plaza Italia

Con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios, desde mañana cerrará la estación Plaza Italia de la Línea D aproximadamente por tres meses.

La estación es una de las más utilizadas de la línea porque se encuentra próxima al Centro de Trasbordo Pacífico por donde circulan alrededor de 120 mil personas por día.

Los trabajos a completar consisten en tareas de pintura, impermeabilización, colocación de nuevos revestimientos metálicos de paredes y cielorrasos en material aluzinc, recambio de pisos, nuevas luces Led, mobiliario, renovación de la señalética, señalización Braille en pasamanos y pórticos, restauración de murales y puesta en valor de piezas patrimoniales. También nuevo mobiliario de andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a los accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

La iniciativa se lleva a cabo en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por la estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).

También se pusieron en valor las estaciones Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo de la línea que une Plaza de Mayo con el barrio de Núñez.