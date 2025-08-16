Prosigue el campeonato de alfajores

Esta tarde se realiza la segunda jornada alrededor de la golosina preferida por los argentinos.

Es que a partir de las 12 y hasta las 20, en el pabellón 6 del predio ferial de Costa Salguero, se completa una nueva edición del Campeonato Mundial del Alfajor, claramente uno de los eventos más importantes de la gastronomía argentina.

Los asistentes al Campeonato podrán degustar la variada propuesta de diferentes identidades de este postre que participarán en el torneo, mientras que el jurado tendrá el desafío de catar las variedades.

Una vez que hayan probado todas las variedades, deberán evaluar más de 35 categorías para poder elegir al “mejor alfajor del mundo”.

Durante el evento habrá más de 120 productores de todas las regiones locales, a los que se suman especialistas de Uruguay, que participarán en las distintas categorías del certamen.

Historia. En la Argentina esta golosina se consume desde los tiempos de la colonia y tenía influencias árabes y ya que se basaba en pasta de almendras, nueces y miel.

Los historiadores de la cocina registran que el primer producto “local” es el alfajor santafesino, que se produce desde 1851. El apodo del autor de esa golosina es un clásico: “Merengo”.

Se espera que para esta edición aparezcan creaciones artesanales y aportes e innovaciones, con el seguro aporte del fruto seco de moda, el pistacho, el chocolate blanco y otras combinaciones exóticas.

Las entradas para asistir a este evento cuestan $ 7 mil y culmina mañana domingo por la tarde.