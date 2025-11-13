Este jueves se estrena en Netflix el documental "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", y en este contexto, algunos de los rugbiers condenados por el crimen decidieron hablar y participar en el film para aportar su punto de vista del hecho que los llevó a estar encarcelados.

Seis de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa decidieron hablar en la producción que relata el asesinato del joven, ocurrido en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, el juicio posterior y el dolor de las familias involucradas.

Llega a Netflix una serie documental sobre el caso de Fernando Báez Sosa

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los jóvenes condenados por el asesinato del chico de 18 años hablaron por primera vez en el documental recién estrenado y utilizaron el espacio para expresarse sobre lo que ocurrió aquella trágica noche, cómo vivieron el juicio que se desarrolló en la ciudad de Dolores y el dolor de ellos y sus familias por lo ocurrido.

El film detalla cómo fue el brutal ataque cometido en Villa Gesell, cómo se desarrolló la investigación, el juicio y el cumplimiento de la condena, incluyendo testimonios clave como los de los padres de la víctima y los acusados, abogados, amigos, testigos y los mismos rugbiers condenados, quienes hablaron desde el penal de Melchor Romero.

Fueron seis de los ocho condenados quienes decidieron hablar. Uno de ellos fue Máximo Thomsen, quien cumple con prisión perpetua y ya había hablado de forma pública durante una entrevista televisiva. Los hermanos Luciano y Ciro Pertossi, quienes también recibieron la pena máxima, son otros de los que se sumaron a hablar en el film.

"No quería que me venga a ver nadie porque tenía mucha vergüenza. Mi mamá me decía: 'Yo sé que vos no hiciste nada', pero le dije: 'Mamá, estuve ahí. No quiero que te lleves ninguna sorpresa' Desde el primer momento le conté todo lo que pasó, porque entendía que si había hecho algo lo tenía que decir", expresó Thomsen en el film.

El joven, señalado como uno de los principales responsables del asesinato, recordó la noche del ataque y añadió: "Sentí dos golpes y uno de los chicos me ayudó a levantarme. Me dejaron en la rampa de la salida de emergencia. Mi conflicto fue con los de seguridad, en ningún momento miré quién estaba peleándose o algo".

Luciano Pertossi, por su parte, habló del impacto en su familia y manifestó: "Era mucha angustia. Me hace mal pensar en mi papá. Nunca en mi vida pensé en poner a mi familia en una situación así. Rezo mucho. Después de todo lo que se vive acá adentro, uno madura muy rápido".

"Nosotros ya estábamos condenados de antes. Era imposible que de ahí saliéramos con algo a favor. Esto me sirve para darme cuenta de la buena vida que tenía y no la valoraba", añadió Ciro, hermano de Luciano.

A casi tres años de recibir la condena dictaminada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, también se decidieron a hablar de forma publica otros tres condenados: Enzo Comelli, quien recibió prisión perpetua, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, ambos condenados a 15 años de prisión.

"Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, 100%. Y me voy a arrepentir siempre. Sin intención de haberlo causado, pero arrepentido, al fin y al cabo", expresó Comelli. "Era de madrugada y estábamos borrachos. Ninguno tenía en la cabeza lo que había pasado", agregó Viollaz.

Matías Benicelli, condenado a prisión perpetua, y Lucas Pertossi, quien recibió una condena de 15 años de cárcel, optaron por no aparecer en el documental que se estrenó este jueves en la plataforma Netflix y que, a través de imágenes inéditas, relata uno de los casos policiales más impactantes de la historia criminal argentina.

AS.