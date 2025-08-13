Qué tipo de sangre tiene el Santo Sudario

Los científicos han debatido durante mucho tiempo sobre la autenticidad del Sudario de Turín, también denominado Santo Sudario o Manto de Cristo.

Aunque las pruebas de radiocarbono en la década de 1980 sugirieron un origen medieval, algunos estudiosos han argumentado que la sangre en el lino cuenta una historia diferente.

En el canal de streaming del conductor estadounidense conservador Tucker Carlson, el divulgador y estudioso del Nuevo Testamento, Jeremiah Johnston, aseguró que las pruebas de los años 90 identificaron sangre tipo AB en la Sábana.

Jeremiah Johnston y Tucker Carlson luego de la entrevista el 8 de agosto de 2025

"La Sábana tiene sangre tipo AB, identificada como semítica, presente en solo el seis por ciento de la población, confirmada como humana y masculina, descartando sangre animal o un engaño", sostuvo Johnston.

También señaló que las pruebas mostraron que era sangre humana masculina, tanto premortem como postmortem. "Tendrías que matar a alguien realmente si intentaras reproducir la sábana, porque tenemos sangre premortem y postmortem por toda la tela", agregó Johnston.

La presencia de sangre tanto premortem como postmortem en la Sábana es inusual y es interpretada por algunos creyentes como coherentes con los relatos de la resurrección.

El tipo de sangre AB fue documentado por primera vez en 1982 por el biógrafo italiano Pierluigi Baima Bollone y sus colegas, quienes analizaron una muestra del costado perforado de la Sábana.

Pruebas posteriores también detectaron antígenos M, N y S en la sangre del área del pie, confirmando que la sangre era indudablemente humana.

Por otro lado, el divulgador también descree de las pruebas de radiocarbono de 1988 que situaron su origen entre 1260 y 1390 d.C y sostiene que solo se analizó un parche contaminado de la esquina, no el lino original. "El lino real nunca ha sido datado por radiocarbono, solo el parche de la esquina superior izquierda, que estaba contaminado", dijo.

Cómo descubrieron el tipo de sangre

Los investigadores analizaron las muestras de dos maneras para determinar el tipo de sangre. Primero, buscaron anticuerpos colocando las fibras en portaobjetos, manteniéndolas frías a unos 3,9 °C durante mucho tiempo, añadiendo glóbulos rojos A1 o B y dejándolos reposar durante 30 minutos.

Las fibras, preservadas en alcohol y recubiertas en oro, fueron observadas en un microscopio normal y otro electrónico más potente. Luego, el equipo buscó antígenos, partículas que estimulan al sistema inmunitario para producir anticuerpos, utilizando un método de aglutinación mixta.

Mantuvieron los portaobjetos fríos durante 24 horas con sueros anti-A y anti-B, los lavaron varias veces con agua salada y una solución de proteína bovina, añadieron glóbulos rojos A1 o B y los revisaron bajo un microscopio normal, seguido de observaciones con microscopio electrónico.

Los resultados mostraron que las fibras manchadas de sangre de la Sábana tenían antígenos A y B pero no anticuerpos, lo que sugirió que se trata de sangre tipo AB. Las fibras limpias de la Sábana no tenían antígenos, demostrando que estaban libres de sangre.

Johnston también le explicó a Carlson que el Sudario de Oviedo en España, que es el paño facial del que habla el Evangelio de Juan que cubrió su rostro, también se encontró que tenía sangre tipo AB. Aunque no hay imagen en este paño.

Dudas sobre el tipo de sangre por falta de solidez científica

Por su parte, Kelly Kearse, una inmunóloga que ha estudiado extensamente al Sudario de Turín, ha expresado escepticismo sobre la afirmación de que la sangre presente es tipo AB.

Kearse argumentó que los métodos carecían de controles adecuados y podrían producir falsos positivos debido a contaminación, como bacterias, o degradación de la sangre a lo largo de los siglos.

"Respecto a las pruebas para determinar el tipo de sangre, podría ser AB, pero realmente no creo que haya evidencia científica sólida que respalde eso", escribió Kearse en un estudio de 2020.

