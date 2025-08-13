El Papa León XIV retoma sus vacaciones en Castel Gandolfo para avanzar en su primera encíclica sobre paz y ecología

El Papa León XIV se trasladó este miércoles a Castel Gandolfo, la residencia veraniega de los pontífices desde hace más de cuatro siglos, ubicada a unos 35 kilómetros de Roma. Allí permanecerá hasta el próximo martes, en una breve segunda parte de sus vacaciones, antes de retomar la audiencia general del miércoles en el Vaticano.

La finca, de 55 hectáreas —diez más que el propio territorio vaticano—, alberga el Palacio Pontificio, varias villas, jardines y una zona agrícola que abastece diariamente al Vaticano mediante un tren especial.

El último papa llamado León: Quién era y porqué fue recordado

Antes de partir, León XIV presidió la audiencia general en la Sala Pablo VI, debido a la intensa ola de calor que azota Europa, con temperaturas cercanas a los 40°C. Luego, se dirigió a la basílica vaticana y a la Plaza San Pedro para saludar a los fieles presentes.

En su mensaje, pidió a los jueces y a toda la comunidad “rezar por Dios que acepta sufrir” y recordó que la fuerza del amor divino “no abandona ni siquiera a quienes lo traicionan”.

La primera encíclica: paz y unidad

En Castel Gandolfo, el Papa prevé avanzar en su primera encíclica, iniciada en su anterior estadía del 8 al 20 de julio. El documento se centrará en la tradición social de la Iglesia, inspirándose en la histórica Rerum Novarum de León XIII.

Los ejes serán el “reclamo de la paz de Cristo” y la fraternidad humana como antídoto frente a la violencia y el abuso. También abordará la unidad de la Iglesia en torno a los Evangelios. “Lo más importante es hacerse a un lado para dar lugar a Cristo”, subrayó el pontífice.

Castel Gandolfo, la residencia de verano del Papa

Otro pilar será la “ecología integral”, concepto impulsado por el Papa Francisco. León XIV lo considera un proceso irreversible: “Dios ha dado el creado como don a custodiar, no como objeto a disfrutar. Contemplando la belleza de la tierra, comprendemos que Dios la ha creado no por necesidad sino por amor”.

Las guerras mienten, pero antes matan

La agenda del Papa León XIV

El domingo 17, León XIV celebrará una misa en la iglesia frente al Palacio Pontificio, seguida del rezo del Ángelus y la bendición a los fieles. Luego, compartirá un almuerzo en los jardines con un centenar de personas en situación de vulnerabilidad, a quienes prometió reencontrar desde julio.

Con esta agenda, el Papa combina descanso, cercanía pastoral y el trabajo en un documento que marcará el rumbo de su joven pontificado, de apenas tres meses.

