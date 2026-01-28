La temporada de verano en Bariloche se vio conmocionada tras la muerte de una turista en el Parque Nacional Nahuel Huapi. La mujer, oriunda de la ciudad bonaerense de Pilar, murió luego de golpearse la cabeza al deslizarse por una cascada, en un intento de usar la caída rocosa a modo de tobogán.

La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi, una mujer de 55 años, proveniente de la localidad de Pilar, ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires. Era Licenciada en Administración por la Universidad de Buenos, con especialización en marketing.

Garibaldi trabajaba como consultora experta en Estrategia Comercial y Marketing, destacando particularmente en el área de Gestión de Proyectos y desarrollo de Startups de Negocios. La mujer había impulsado su propia compañía de consultoría, GVD Consulting y también habría trabajado para empresas como Papelera del Plata, Arcor y Kimberly-Clark.

En lo que respecta al ámbito personal, era madre de dos hijos y en sus publicaciones en redes sociales también se reflejaba su pasión y emoción por los viajes y las actividades que la colocaran en contacto con la naturaleza.

Según indicaron las autoridades mediante un reporte oficial, fue durante la tarde de este lunes, alrededor de las 19:30hs, cuando la mujer sufrió el accidente mientras se encontraba en la zona de la cascada Frey, ubicada en el extremo del brazo Tristeza, lugar al que había llegado en una embarcación particular.

En concreto, Garibaldi cayó del segundo salto del Frey, en un intento de deslizarse por la cascada, lo que le provocó un traumatismo craneal que derivó en su muerte. Testigos que estaban en el lugar se sumergieron para auxiliarla, la llevaron a la costa y le realizaron maniobras de reanimación (RCP), pero no fue posible estabilizarla.

Al lugar se acercaron los servicios de emergencia; no obstante, la turista ya no tenía signos vitales. Acto seguido se activó el protocolo de rescate, llevado adelante por guardaparques, personal del Departamento ICE, Prefectura Naval Argentina y un médico de la Comisión de Auxilio.

La Fiscalía de la zona fue informada del caso para dar paso a las actuaciones legales correspondientes. En paralelo, las labores de recuperación del cuerpo se vieron entorpecidas dada la complejidad del terreno en la zona de la cascada, por lo que las tareas finalizaron alrededor de la 1 de la madrugada del martes.

Tras el rescate del cuerpo, los restos de la mujer fueron trasladados hacia el lago y luego a Bahía López, donde la Policía de Río Negro llevó a cabo las pericias pertinentes antes de trasladarla a la morgue.

