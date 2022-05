Quién es Stella Maurig, la mujer que mencionó Marina Charpentier: su hijo se suicidó y lucha por una nueva Ley de Adicciones

“Hablo por Stella Maurig, cuyo hijo fue internado un montón de veces también. Cada vez que hablamos me dice ‘yo a mi hijo ya no lo tengo, y lucho por el tuyo’, porque su hijo se pegó un tiro”, había manifestado Marina Charpentier, la madre de Chano Moreno Charpentier, antes de participar en el Senado de una Jornada de reflexión y debate en un nuevo aniversario de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones.

De esta manera, la mamá del ex líder de Tan Biónica, que permanece internado en un clínica psiquiátrica luego de sufrir una recaída, volvió a reclamar por la modificación de la normativa vigente y se sostuvo en el caso del suicidio de David Maurig y la lucha que lleva adelante su madre por una Ley específica de Adicciones.

Chano Moreno Charpentier y su madre Marina.

Stella es operadora Socio-Terapéutica en Adicciones y representante de la Asociación Civil Madres del Ser. Su hijo David se disparó en la sien en 2019, cuando tenía 31 años, y ella ha manifestado que de haber contado con ciertos “instrumentos judiciales” podría "haber evitado su muerte".

"Él quería dejar de hacer daño. 'Me voy a volver loco', 'quiero cambiar', me decía, pero no podía. Creo que la libertad a su padecimiento la encontró tirándose un tiro", había contado al momento de su suicidio. David era padre de dos hijos, consumía drogas desde los 14 años y sufría dos patologías mentales: bipolaridad y Trastorno Límite de la Personalidad (TLP).

“Consumía cocaína, era explosivo en la calle y cometía delitos”, contó recientemente en una entrevista con Radio Mitre, donde recordó que estuvo preso en tres oportunidades, todas por robo.

"Consumir tiene tres caminos: la cárcel, el hospital y el cementerio"

“En ese momento, corría el año 2007, uno como familia podía presentarse a un juzgado civil, explicar la situación y el juez disponía del artículo 482 que era “protección de persona”. Entonces, nos ayudaba a las familias a salvar la vida a un hijo", agregó Stella.

La publicación de Stella en Facebook, el día de la muerte de su hijo.

"Daba una orden policial para subirlo a la ambulancia en caso de que no quisiera hacer un tratamiento. Se ponían en marcha un montón de ayudas que hoy no existen. Cuando en el 2013 se reglamenta la ley de salud mental actual, nos encontramos con los artículos 20, 27 y 18, en los que para lograr la internación involuntaria es un suplicio", explicó sobre la Ley 26.657 de Salud Mental, que regula las adicciones.

"Yo siempre sostuve que consumir tiene tres caminos: la cárcel, el hospital y el cementerio. Y él cumplió los tres”, reflexionó. Por otro lado, descubrió la crudeza de la falta de acompañamiento a las víctimas y familiares: "Su abogado defensor me pidió una dirección porque sino no le podían dar la libertad. Yo le dije ‘le doy la mía pero si habla con el juez para pedir un tratamiento para mi hijo’. Cuando salió nunca más me atendió el teléfono: ahí entendí la soledad que transita una familia".

Marcha Federal , LAMADREMARCHA, UNITE

Por una ley específica de adicciones. pic.twitter.com/e4J7ee4rn9 — Stella Maurig (@StellaMaurig) April 29, 2022

Los días anteriores a quitarse la vida, contó que David comenzó a llamarla a ella y a su marido para pedir ayuda. "Tenía un delirio de persecución", indicó. "No nos dio tiempo. Cuando llegué a mi casa de trabajar me llamó un amigo y me dijo ‘¿Usted sabe señora que David está muerto? Yo no podía reaccionar”, reveló.

Desde ese entonces, Stella aseguró que ha decidido dotar de sentido la muerte de su hijo y por ese motivo sigue este camino. Para el próximo 24 de junio convocó a una marcha federal al Congreso para pedir por una Ley específica de Adicciones, autodenominada como "La Madre Marcha".

FP CP