La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 12 de febrero

A la cabeza: 7501

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7501 4482 8395 7768 2924 1982 6966 7639 5957 5742 2357 6423 9632 5824 1120 3968 3215 0938 1475 2261

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 12 de febrero

A la cabeza: 4379

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4379 3844 1780 0392 8679 1496 1827 7263 5501 9214 0283 6654 3310 8745 2911 4078 5562 1904 7731 6089

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 12 de febrero

A la cabeza: 3222

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3222 0977 6356 5776 3552 1737 2841 9610 8554 4129 3365 7281 0049 5182 1934 6607 8493 2271 0516 4820

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 12 de febrero

A la cabeza: 4490

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4490 4319 4816 3431 4380 8980 5214 7732 1065 2948 6631 8027 3519 0173 9942 5581 2304 7112 0647 8356

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 12 de febrero

A la cabeza: 0179

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0179 3649 9325 8908 0021 6161 9115 4776 4755 7584 4650 5822 9990 0202 7359 2178 7916 4568 7459 7098

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 12 de febrero

A la cabeza: 4616

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4616 8047 1716 1351 3778 8366 1949 6236 3399 5152 7073 3923 8997 8325 6269 7048 0744 1916 1936 3609

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 12 de febrero

A la cabeza: 3696

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3696 0427 8211 5541 2590 6678 6536 6385 9582 7514 3337 9873 7288 7829 2065 1325 9106 1373 2814 6632

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 12 de febrero

A la cabeza: 8087

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8087 6318 5859 2277 4141 2582 8504 6805 2232 1720 1050 0549 2647 2041 1366 6556 9448 0988 7216 6515

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 12 de febrero

A la cabeza: Pendiente

A continuación, la lista de los 20 números sorteados: (Sorteo en curso o no actualizado. Los 20 números se publicarán al finalizar el extracto oficial).

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 12 de febrero

A la cabeza: Pendiente

A continuación, la lista de los 20 números sorteados: (Sorteo en curso o no actualizado. Los 20 números se publicarán al finalizar el extracto oficial).

Resultados de la Quiniela del 12 de febrero de 2026 por provincia

Córdoba (Cabeza): Previa: 6418 | Primera: 8605 | Matutina: 8882 | Vespertina: 6824

Santa Fe (Cabeza): Previa: 5907 | Primera: 5847 | Matutina: 6267 | Vespertina: 3730

Entre Ríos (Cabeza): Previa: 1260 | Primera: 3143 | Matutina: 3733 | Vespertina: 8473

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El apostador puede elegir el número y la posición en la tabla (del 1 al 20) a la que desea apostar.

Sorteos de la Quiniela

Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a sábados: