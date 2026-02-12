viernes 13 de febrero de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy 12 de febrero de 2026 en vivo: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 12 de febrero

A la cabeza: 7501

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7501

  2. 4482

  3. 8395

  4. 7768

  5. 2924

  6. 1982

  7. 6966

  8. 7639

  9. 5957

  10. 5742

  11. 2357

  12. 6423

  13. 9632

  14. 5824

  15. 1120

  16. 3968

  17. 3215

  18. 0938

  19. 1475

  20. 2261

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 12 de febrero

A la cabeza: 4379

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4379

  2. 3844

  3. 1780

  4. 0392

  5. 8679

  6. 1496

  7. 1827

  8. 7263

  9. 5501

  10. 9214

  11. 0283

  12. 6654

  13. 3310

  14. 8745

  15. 2911

  16. 4078

  17. 5562

  18. 1904

  19. 7731

  20. 6089

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 12 de febrero

A la cabeza: 3222

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3222

  2. 0977

  3. 6356

  4. 5776

  5. 3552

  6. 1737

  7. 2841

  8. 9610

  9. 8554

  10. 4129

  11. 3365

  12. 7281

  13. 0049

  14. 5182

  15. 1934

  16. 6607

  17. 8493

  18. 2271

  19. 0516

  20. 4820

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 12 de febrero

A la cabeza: 4490

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4490

  2. 4319

  3. 4816

  4. 3431

  5. 4380

  6. 8980

  7. 5214

  8. 7732

  9. 1065

  10. 2948

  11. 6631

  12. 8027

  13. 3519

  14. 0173

  15. 9942

  16. 5581

  17. 2304

  18. 7112

  19. 0647

  20. 8356

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 12 de febrero

A la cabeza: 0179

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0179

  2. 3649

  3. 9325

  4. 8908

  5. 0021

  6. 6161

  7. 9115

  8. 4776

  9. 4755

  10. 7584

  11. 4650

  12. 5822

  13. 9990

  14. 0202

  15. 7359

  16. 2178

  17. 7916

  18. 4568

  19. 7459

  20. 7098

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 12 de febrero

A la cabeza: 4616

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4616

  2. 8047

  3. 1716

  4. 1351

  5. 3778

  6. 8366

  7. 1949

  8. 6236

  9. 3399

  10. 5152

  11. 7073

  12. 3923

  13. 8997

  14. 8325

  15. 6269

  16. 7048

  17. 0744

  18. 1916

  19. 1936

  20. 3609

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 12 de febrero

A la cabeza: 3696

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3696

  2. 0427

  3. 8211

  4. 5541

  5. 2590

  6. 6678

  7. 6536

  8. 6385

  9. 9582

  10. 7514

  11. 3337

  12. 9873

  13. 7288

  14. 7829

  15. 2065

  16. 1325

  17. 9106

  18. 1373

  19. 2814

  20. 6632

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 12 de febrero

A la cabeza: 8087

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8087

  2. 6318

  3. 5859

  4. 2277

  5. 4141

  6. 2582

  7. 8504

  8. 6805

  9. 2232

  10. 1720

  11. 1050

  12. 0549

  13. 2647

  14. 2041

  15. 1366

  16. 6556

  17. 9448

  18. 0988

  19. 7216

  20. 6515

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 12 de febrero

A la cabeza: Pendiente

A continuación, la lista de los 20 números sorteados: (Sorteo en curso o no actualizado. Los 20 números se publicarán al finalizar el extracto oficial).

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 12 de febrero

A la cabeza: Pendiente

A continuación, la lista de los 20 números sorteados: (Sorteo en curso o no actualizado. Los 20 números se publicarán al finalizar el extracto oficial).

Resultados de la Quiniela del 12 de febrero de 2026 por provincia

  • Córdoba (Cabeza): Previa: 6418 | Primera: 8605 | Matutina: 8882 | Vespertina: 6824

  • Santa Fe (Cabeza): Previa: 5907 | Primera: 5847 | Matutina: 6267 | Vespertina: 3730

  • Entre Ríos (Cabeza): Previa: 1260 | Primera: 3143 | Matutina: 3733 | Vespertina: 8473

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El apostador puede elegir el número y la posición en la tabla (del 1 al 20) a la que desea apostar.

Sorteos de la Quiniela

Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a sábados:

  1. La Previa: 10:15 hs.

  2. La Primera: 12:00 hs.

  3. La Matutina: 15:00 hs.

  4. La Vespertina: 18:00 hs.

  5. La Nocturna: 21:00 hs.

