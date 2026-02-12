La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 12 de febrero
A la cabeza: 7501
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
7501
4482
8395
7768
2924
1982
6966
7639
5957
5742
2357
6423
9632
5824
1120
3968
3215
0938
1475
2261
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 12 de febrero
A la cabeza: 4379
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
4379
3844
1780
0392
8679
1496
1827
7263
5501
9214
0283
6654
3310
8745
2911
4078
5562
1904
7731
6089
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 12 de febrero
A la cabeza: 3222
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
3222
0977
6356
5776
3552
1737
2841
9610
8554
4129
3365
7281
0049
5182
1934
6607
8493
2271
0516
4820
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 12 de febrero
A la cabeza: 4490
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
4490
4319
4816
3431
4380
8980
5214
7732
1065
2948
6631
8027
3519
0173
9942
5581
2304
7112
0647
8356
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 12 de febrero
A la cabeza: 0179
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
0179
3649
9325
8908
0021
6161
9115
4776
4755
7584
4650
5822
9990
0202
7359
2178
7916
4568
7459
7098
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 12 de febrero
A la cabeza: 4616
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
4616
8047
1716
1351
3778
8366
1949
6236
3399
5152
7073
3923
8997
8325
6269
7048
0744
1916
1936
3609
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 12 de febrero
A la cabeza: 3696
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
3696
0427
8211
5541
2590
6678
6536
6385
9582
7514
3337
9873
7288
7829
2065
1325
9106
1373
2814
6632
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 12 de febrero
A la cabeza: 8087
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
8087
6318
5859
2277
4141
2582
8504
6805
2232
1720
1050
0549
2647
2041
1366
6556
9448
0988
7216
6515
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 12 de febrero
A la cabeza: Pendiente
A continuación, la lista de los 20 números sorteados: (Sorteo en curso o no actualizado. Los 20 números se publicarán al finalizar el extracto oficial).
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 12 de febrero
A la cabeza: Pendiente
A continuación, la lista de los 20 números sorteados: (Sorteo en curso o no actualizado. Los 20 números se publicarán al finalizar el extracto oficial).
Resultados de la Quiniela del 12 de febrero de 2026 por provincia
Córdoba (Cabeza): Previa: 6418 | Primera: 8605 | Matutina: 8882 | Vespertina: 6824
Santa Fe (Cabeza): Previa: 5907 | Primera: 5847 | Matutina: 6267 | Vespertina: 3730
Entre Ríos (Cabeza): Previa: 1260 | Primera: 3143 | Matutina: 3733 | Vespertina: 8473
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El apostador puede elegir el número y la posición en la tabla (del 1 al 20) a la que desea apostar.
Sorteos de la Quiniela
Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a sábados:
La Previa: 10:15 hs.
La Primera: 12:00 hs.
La Matutina: 15:00 hs.
La Vespertina: 18:00 hs.
La Nocturna: 21:00 hs.