Quiniela de hoy lunes 30 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 30 de marzo

A la cabeza: 3162 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3162 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 4620 8969 8205 3484 6514 2048 5241 0638 9411 8763 1294 5567 3310 4822 9076 1855 7432 2190 6608

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 30 de marzo

A la cabeza: 0777 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0777 3773 4076 2221 0872 7199 6660 5431 1029 3384 4152 9801 2564 7733 1092 8456 2011 3948 5520 7182

Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 30 de marzo

A la cabeza: 5827 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5827 4215 9476 0007 4580 4154 1848 5592 3310 0219 6754 9901 2384 5527 1063 8421 3099 4452 7108 2563

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 30 de marzo

A la cabeza: 9744 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9744 6895 1383 2231 9260 7608 6001 4522 1109 3476 5291 0034 8765 2210 4438 1922 6654 3010 5587 9403

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 30 de marzo

A la cabeza: 5837 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5837 6824 5752 6501 1118 5331 1042 9984 4527 2209 3410 7765 2190 0043 8854 1232 1886 9515 8812 4450

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 30 de marzo

A la cabeza: 2604 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2604 5846 4640 6603 8960 8713 4975 2546 4248 0478 7780 5261 2684 8466 2234 1643 9943 0011 3437 8223

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 30 de marzo

A la cabeza: 7927 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7927 9527 9758 9398 6437 1880 5542 1093 3321 4456 0210 8874 1125 6750 2394 5041 3812 9003 4429 1567

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 30 de marzo

A la cabeza: 0680 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0680 8368 3796 3461 5896 3860 9585 5869 1585 1904 1859 9038 1814 2316 6594 9935 0521 6653 5798 8251

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 30 de marzo

A la cabeza: 3384 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3384 3873 2514 8742 2532 3332 4410 9021 1156 0034 5678 2219 8452 3091 7740 1239 4520 6612 9987 5043

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 30 de marzo

• A la cabeza: 4929 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4929 4459 2548 8899 6575 8788 4325 4388 2016 3619 3816 8873 1660 1661 3002 1660 0810 3133 3558 1519

Resultados de la Quiniela del 30 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 4397 La Primera: 5485 Matutina: 5155 Vespertina: 9161 Nocturna: 0430

Resultados Santa Fe La Previa: 3753 La Primera: 2810 Matutina: 9270 Vespertina: 9504 Nocturna: 8849

Resultados Entre Ríos La Previa: 1342 La Primera: 5340 Matutina: 3506 Vespertina: 4083 Nocturna: 1679

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.