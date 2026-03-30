martes 31 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy lunes 30 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, lunes 30 de marzo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 30 de marzo

A la cabeza: 3162 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3162

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  2. 4620

  3. 8969

  4. 8205

  5. 3484

  6. 6514

  7. 2048

  8. 5241

  9. 0638

  10. 9411

  11. 8763

  12. 1294

  13. 5567

  14. 3310

  15. 4822

  16. 9076

  17. 1855

  18. 7432

  19. 2190

  20. 6608

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 30 de marzo

A la cabeza: 0777 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0777

  2. 3773

  3. 4076

  4. 2221

  5. 0872

  6. 7199

  7. 6660

  8. 5431

  9. 1029

  10. 3384

  11. 4152

  12. 9801

  13. 2564

  14. 7733

  15. 1092

  16. 8456

  17. 2011

  18. 3948

  19. 5520

  20. 7182

Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 30 de marzo

A la cabeza: 5827 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5827

  2. 4215

  3. 9476

  4. 0007

  5. 4580

  6. 4154

  7. 1848

  8. 5592

  9. 3310

  10. 0219

  11. 6754

  12. 9901

  13. 2384

  14. 5527

  15. 1063

  16. 8421

  17. 3099

  18. 4452

  19. 7108

  20. 2563

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 30 de marzo

A la cabeza: 9744 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9744

  2. 6895

  3. 1383

  4. 2231

  5. 9260

  6. 7608

  7. 6001

  8. 4522

  9. 1109

  10. 3476

  11. 5291

  12. 0034

  13. 8765

  14. 2210

  15. 4438

  16. 1922

  17. 6654

  18. 3010

  19. 5587

  20. 9403

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 30 de marzo

A la cabeza: 5837 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5837

  2. 6824

  3. 5752

  4. 6501

  5. 1118

  6. 5331

  7. 1042

  8. 9984

  9. 4527

  10. 2209

  11. 3410

  12. 7765

  13. 2190

  14. 0043

  15. 8854

  16. 1232

  17. 1886

  18. 9515

  19. 8812

  20. 4450

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 30 de marzo

A la cabeza: 2604 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2604

  2. 5846

  3. 4640

  4. 6603

  5. 8960

  6. 8713

  7. 4975

  8. 2546

  9. 4248

  10. 0478

  11. 7780

  12. 5261

  13. 2684

  14. 8466

  15. 2234

  16. 1643

  17. 9943

  18. 0011

  19. 3437

  20. 8223

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 30 de marzo

A la cabeza: 7927 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7927

  2. 9527

  3. 9758

  4. 9398

  5. 6437

  6. 1880

  7. 5542

  8. 1093

  9. 3321

  10. 4456

  11. 0210

  12. 8874

  13. 1125

  14. 6750

  15. 2394

  16. 5041

  17. 3812

  18. 9003

  19. 4429

  20. 1567

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 30 de marzo

A la cabeza: 0680 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0680

  2. 8368

  3. 3796

  4. 3461

  5. 5896

  6. 3860

  7. 9585

  8. 5869

  9. 1585

  10. 1904

  11. 1859

  12. 9038

  13. 1814

  14. 2316

  15. 6594

  16. 9935

  17. 0521

  18. 6653

  19. 5798

  20. 8251

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 30 de marzo

A la cabeza: 3384 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3384

  2. 3873

  3. 2514

  4. 8742

  5. 2532

  6. 3332

  7. 4410

  8. 9021

  9. 1156

  10. 0034

  11. 5678

  12. 2219

  13. 8452

  14. 3091

  15. 7740

  16. 1239

  17. 4520

  18. 6612

  19. 9987

  20. 5043

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 30 de marzo

A la cabeza: 4929 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4929

  2. 4459

  3. 2548

  4. 8899

  5. 6575

  6. 8788

  7. 4325

  8. 4388

  9. 2016

  10. 3619

  11. 3816

  12. 8873

  13. 1660

  14. 1661

  15. 3002

  16. 1660

  17. 0810

  18. 3133

  19. 3558

  20. 1519

Resultados de la Quiniela del 30 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 4397 La Primera: 5485 Matutina: 5155 Vespertina: 9161 Nocturna: 0430

Resultados Santa Fe La Previa: 3753 La Primera: 2810 Matutina: 9270 Vespertina: 9504 Nocturna: 8849

Resultados Entre Ríos La Previa: 1342 La Primera: 5340 Matutina: 3506 Vespertina: 4083 Nocturna: 1679

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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