Quiniela de hoy lunes 30 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 30 de marzo
A la cabeza: 3162 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4620
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8969
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8205
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3484
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6514
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2048
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5241
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0638
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9411
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8763
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1294
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5567
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3310
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4822
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9076
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1855
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7432
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2190
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6608
Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 30 de marzo
A la cabeza: 0777 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0777
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3773
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4076
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2221
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0872
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7199
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6660
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5431
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1029
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3384
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4152
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9801
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2564
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7733
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1092
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8456
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2011
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3948
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5520
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7182
Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 30 de marzo
A la cabeza: 5827 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5827
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4215
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9476
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0007
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4580
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4154
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1848
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5592
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3310
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0219
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6754
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9901
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2384
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5527
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1063
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8421
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3099
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4452
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7108
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2563
Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 30 de marzo
A la cabeza: 9744 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9744
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6895
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1383
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2231
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9260
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7608
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6001
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4522
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1109
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3476
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5291
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0034
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8765
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2210
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4438
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1922
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6654
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3010
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5587
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9403
Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 30 de marzo
A la cabeza: 5837 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5837
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6824
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5752
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6501
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1118
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5331
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1042
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9984
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4527
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2209
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3410
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7765
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2190
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0043
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8854
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1232
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1886
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9515
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8812
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4450
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 30 de marzo
A la cabeza: 2604 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2604
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5846
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4640
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6603
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8960
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8713
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4975
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2546
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4248
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0478
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7780
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5261
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2684
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8466
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2234
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1643
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9943
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0011
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3437
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8223
Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 30 de marzo
A la cabeza: 7927 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7927
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9527
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9758
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9398
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6437
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1880
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5542
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1093
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3321
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4456
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0210
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8874
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1125
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6750
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2394
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5041
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3812
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9003
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4429
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1567
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 30 de marzo
A la cabeza: 0680 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0680
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8368
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3796
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3461
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5896
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3860
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9585
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5869
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1585
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1904
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1859
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9038
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1814
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2316
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6594
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9935
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0521
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6653
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5798
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8251
Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 30 de marzo
A la cabeza: 3384 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3384
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3873
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2514
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8742
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2532
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3332
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4410
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9021
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1156
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0034
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5678
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2219
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8452
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3091
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7740
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1239
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4520
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6612
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9987
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5043
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 30 de marzo
• A la cabeza: 4929 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4929
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4459
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2548
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8899
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6575
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8788
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4325
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4388
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2016
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3619
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3816
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8873
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1660
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1661
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3002
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1660
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0810
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3133
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3558
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1519
Resultados de la Quiniela del 30 de marzo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 4397 La Primera: 5485 Matutina: 5155 Vespertina: 9161 Nocturna: 0430
Resultados Santa Fe La Previa: 3753 La Primera: 2810 Matutina: 9270 Vespertina: 9504 Nocturna: 8849
Resultados Entre Ríos La Previa: 1342 La Primera: 5340 Matutina: 3506 Vespertina: 4083 Nocturna: 1679
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.