QUINIELA de hoy Sábado 20 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 20 de junio

• A la cabeza: 1843 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1843 1814 1055 2046 3113 9657 5976 0794 7306 7414 2254 6954 6309 1544 2794 4545 6949 4337 1888 9006

Resultados Quiniela Previa Provincia del 20 de junio

• A la cabeza: 6637 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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6637 9150 4892 2976 1956 9251 4975 2884 5188 8184 1496 3604 2873 8334 0513 7472 1738 5835 6660 2417

Resultados Quiniela Primera Nacional del 20 de junio

• A la cabeza: 1958 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1958 3294 7638 8821 1939 8525 6125 7923 2253 4193 6361 9641 3012 9832 2483 9610 6928 7450 3775 0729

Resultados Quiniela Primera Provincia del 20 de junio

• A la cabeza: 0544 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0544 4433 5831 8081 2225 4779 3882 1531 3213 8891 3701 3164 9359 8216 8722 9781 5847 4294 6748 6921

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 20 de junio

• A la cabeza: 1734 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1734 9275 0750 9635 6681 5662 0136 3166 7589 3155 7359 7514 4094 7179 0505 5220 9355 1937 2799 6372

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 20 de junio

• A la cabeza: 1421 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1421 6111 0803 0190 6438 7233 5701 8658 0584 1654 9695 4319 0524 3395 6295 5978 6592 3439 1680 4955

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 20 de junio

• A la cabeza: 1046 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1046 0996 6057 0761 1292 4754 8383 3417 5631 3783 7841 5857 9659 3675 7944 3486 5896 2857 7082 1598

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 20 de junio

• A la cabeza: 0383 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0383 6291 3160 5055 1491 0738 5228 0579 9458 2581 8989 4635 1114 7225 8817 9157 3917 6144 9957 7334

Resultados de la Quiniela del 20 de junio por provincia

Resultados Córdoba

Nocturna: 9394

Resultados Santa Fe

Nocturna: 1078

Resultados Entre Ríos

Nocturna: 2423

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: