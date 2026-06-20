QUINIELA de hoy Sábado 20 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 20 de junio
• A la cabeza: 1843 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1843
- 1814
- 1055
- 2046
- 3113
- 9657
- 5976
- 0794
- 7306
- 7414
- 2254
- 6954
- 6309
- 1544
- 2794
- 4545
- 6949
- 4337
- 1888
- 9006
Resultados Quiniela Previa Provincia del 20 de junio
• A la cabeza: 6637 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6637
- 9150
- 4892
- 2976
- 1956
- 9251
- 4975
- 2884
- 5188
- 8184
- 1496
- 3604
- 2873
- 8334
- 0513
- 7472
- 1738
- 5835
- 6660
- 2417
Resultados Quiniela Primera Nacional del 20 de junio
• A la cabeza: 1958 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1958
- 3294
- 7638
- 8821
- 1939
- 8525
- 6125
- 7923
- 2253
- 4193
- 6361
- 9641
- 3012
- 9832
- 2483
- 9610
- 6928
- 7450
- 3775
- 0729
Resultados Quiniela Primera Provincia del 20 de junio
• A la cabeza: 0544 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0544
- 4433
- 5831
- 8081
- 2225
- 4779
- 3882
- 1531
- 3213
- 8891
- 3701
- 3164
- 9359
- 8216
- 8722
- 9781
- 5847
- 4294
- 6748
- 6921
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 20 de junio
• A la cabeza: 1734 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1734
- 9275
- 0750
- 9635
- 6681
- 5662
- 0136
- 3166
- 7589
- 3155
- 7359
- 7514
- 4094
- 7179
- 0505
- 5220
- 9355
- 1937
- 2799
- 6372
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 20 de junio
• A la cabeza: 1421 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1421
- 6111
- 0803
- 0190
- 6438
- 7233
- 5701
- 8658
- 0584
- 1654
- 9695
- 4319
- 0524
- 3395
- 6295
- 5978
- 6592
- 3439
- 1680
- 4955
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 20 de junio
• A la cabeza: 1046 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1046
- 0996
- 6057
- 0761
- 1292
- 4754
- 8383
- 3417
- 5631
- 3783
- 7841
- 5857
- 9659
- 3675
- 7944
- 3486
- 5896
- 2857
- 7082
- 1598
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 20 de junio
• A la cabeza: 0383 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0383
- 6291
- 3160
- 5055
- 1491
- 0738
- 5228
- 0579
- 9458
- 2581
- 8989
- 4635
- 1114
- 7225
- 8817
- 9157
- 3917
- 6144
- 9957
- 7334
Resultados de la Quiniela del 20 de junio por provincia
Resultados Córdoba
- Nocturna: 9394
Resultados Santa Fe
- Nocturna: 1078
Resultados Entre Ríos
- Nocturna: 2423
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- • La Previa: 10:15 hs.
- • La Primera: 12:00 hs.
- • La Matutina: 15:00 hs.
- • La Vespertina: 18:00 hs.
- • La Nocturna: 21:00 hs.