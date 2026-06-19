sábado 20 de junio de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Viernes 19 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Viernes 19 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 19 de junio

• A la cabeza: 1843 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. · 1843
  2. · 1814
  3. · 1055
  4. · 2046
  5. · 3113
  6. · 9657
  7. · 5976
  8. · 0794
  9. · 7306
  10. · 7414
  11. · 2254
  12. · 6954
  13. · 6309
  14. · 1544
  15. · 2794
  16. · 4545
  17. · 6949
  18. · 4337
  19. · 1888
  20. · 9006

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 19 de junio

• A la cabeza: 6637 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. · 6637
  2. · 9150
  3. · 4892
  4. · 2976
  5. · 1956
  6. · 9251
  7. · 4975
  8. · 2884
  9. · 5188
  10. · 8184
  11. · 1496
  12. · 3604
  13. · 2873
  14. · 8334
  15. · 0513
  16. · 7472
  17. · 1738
  18. · 5835
  19. · 6660
  20. · 2417

Resultados Quiniela Primera Nacional del 19 de junio

• A la cabeza: 1958 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. · 1958
  2. · 3294
  3. · 7638
  4. · 8821
  5. · 1939
  6. · 8525
  7. · 6125
  8. · 7923
  9. · 2253
  10. · 4193
  11. · 6361
  12. · 9641
  13. · 3012
  14. · 9832
  15. · 2483
  16. · 9610
  17. · 6928
  18. · 7450
  19. · 3775
  20. · 0729

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 19 de junio

• A la cabeza: 0544 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. · 0544
  2. · 4433
  3. · 5831
  4. · 8081
  5. · 2225
  6. · 4779
  7. · 3882
  8. · 1531
  9. · 3213
  10. · 8891
  11. · 3701
  12. · 3164
  13. · 9355
  14. · 8216
  15. · 8722
  16. · 9781
  17. · 5847
  18. · 4294
  19. · 6748
  20. · 6921

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 19 de junio

• A la cabeza: 1734 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. · 1734
  2. · 9275
  3. · 0750
  4. · 9635
  5. · 6681
  6. · 5662
  7. · 0136
  8. · 3166
  9. · 7589
  10. · 3155
  11. · 7359
  12. · 7514
  13. · 4094
  14. · 7179
  15. · 0505
  16. · 5220
  17. · 9355
  18. · 1937
  19. · 2799
  20. · 6372

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 19 de junio

• A la cabeza: 1421 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. · 1421
  2. · 6111
  3. · 0803
  4. · 0190
  5. · 6438
  6. · 7233
  7. · 5701
  8. · 8658
  9. · 0584
  10. · 1654
  11. · 9695
  12. · 4319
  13. · 0524
  14. · 3395
  15. · 6295
  16. · 5978
  17. · 6592
  18. · 3439
  19. · 1680
  20. · 4955

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 19 de junio

• A la cabeza: 1046 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. · 1046
  2. · 0996
  3. · 6057
  4. · 0761
  5. · 1292
  6. · 4754
  7. · 8383
  8. · 3417
  9. · 5631
  10. · 3783
  11. · 7841
  12. · 5857
  13. · 9659
  14. · 3675
  15. · 7944
  16. · 3486
  17. · 5896
  18. · 2857
  19. · 7082
  20. · 1598

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 19 de junio

• A la cabeza: 0383 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. · 0383
  2. · 6291
  3. · 3160
  4. · 5055
  5. · 1491
  6. · 0738
  7. · 5228
  8. · 0579
  9. · 9458
  10. · 2581
  11. · 8989
  12. · 4635
  13. · 1114
  14. · 7225
  15. · 8817
  16. · 9157
  17. · 3917
  18. · 6144
  19. · 9957
  20. · 7334

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 19 de junio

• A la cabeza: 8461 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. · 8461
  2. · 8390
  3. · 0439
  4. · 7367
  5. · 4494
  6. · 9115
  7. · 8994
  8. · 7524
  9. · 5614
  10. · 6435
  11. · 0687
  12. · 5156
  13. · 2899
  14. · 5385
  15. · 4980
  16. · 1766
  17. · 0825
  18. · 3623
  19. · 8076
  20. · 5375

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 19 de junio

• A la cabeza: 7601 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. · 7601
  2. · 8159
  3. · 8026
  4. · 7151
  5. · 9522
  6. · 9377
  7. · 3113
  8. · 1665
  9. · 5484
  10. · 7977
  11. · 4786
  12. · 5583
  13. · 0463
  14. · 0226
  15. · 1967
  16. · 1660
  17. · 6193
  18. · 4194
  19. · 1967
  20. · 9340

Resultados de la Quiniela del 19 de junio por provincia

Resultados Córdoba

· Nocturna: 6238

Resultados Santa Fe

· Nocturna: 6210

Resultados Entre Ríos

· Nocturna: 0626

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

· • La Previa: 10:15 hs.

· • La Primera: 12:00 hs.

· • La Matutina: 15:00 hs.

· • La Vespertina: 18:00 hs.

· • La Nocturna: 21:00 hs.

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