QUINIELA de hoy Viernes 19 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 19 de junio

• A la cabeza: 1843 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

· 1843 · 1814 · 1055 · 2046 · 3113 · 9657 · 5976 · 0794 · 7306 · 7414 · 2254 · 6954 · 6309 · 1544 · 2794 · 4545 · 6949 · 4337 · 1888 · 9006

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 19 de junio

• A la cabeza: 6637 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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· 6637 · 9150 · 4892 · 2976 · 1956 · 9251 · 4975 · 2884 · 5188 · 8184 · 1496 · 3604 · 2873 · 8334 · 0513 · 7472 · 1738 · 5835 · 6660 · 2417

Resultados Quiniela Primera Nacional del 19 de junio

• A la cabeza: 1958 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

· 1958 · 3294 · 7638 · 8821 · 1939 · 8525 · 6125 · 7923 · 2253 · 4193 · 6361 · 9641 · 3012 · 9832 · 2483 · 9610 · 6928 · 7450 · 3775 · 0729

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 19 de junio

• A la cabeza: 0544 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

· 0544 · 4433 · 5831 · 8081 · 2225 · 4779 · 3882 · 1531 · 3213 · 8891 · 3701 · 3164 · 9355 · 8216 · 8722 · 9781 · 5847 · 4294 · 6748 · 6921

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 19 de junio

• A la cabeza: 1734 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

· 1734 · 9275 · 0750 · 9635 · 6681 · 5662 · 0136 · 3166 · 7589 · 3155 · 7359 · 7514 · 4094 · 7179 · 0505 · 5220 · 9355 · 1937 · 2799 · 6372

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 19 de junio

• A la cabeza: 1421 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

· 1421 · 6111 · 0803 · 0190 · 6438 · 7233 · 5701 · 8658 · 0584 · 1654 · 9695 · 4319 · 0524 · 3395 · 6295 · 5978 · 6592 · 3439 · 1680 · 4955

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 19 de junio

• A la cabeza: 1046 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

· 1046 · 0996 · 6057 · 0761 · 1292 · 4754 · 8383 · 3417 · 5631 · 3783 · 7841 · 5857 · 9659 · 3675 · 7944 · 3486 · 5896 · 2857 · 7082 · 1598

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 19 de junio

• A la cabeza: 0383 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

· 0383 · 6291 · 3160 · 5055 · 1491 · 0738 · 5228 · 0579 · 9458 · 2581 · 8989 · 4635 · 1114 · 7225 · 8817 · 9157 · 3917 · 6144 · 9957 · 7334

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 19 de junio

• A la cabeza: 8461 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

· 8461 · 8390 · 0439 · 7367 · 4494 · 9115 · 8994 · 7524 · 5614 · 6435 · 0687 · 5156 · 2899 · 5385 · 4980 · 1766 · 0825 · 3623 · 8076 · 5375

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 19 de junio

• A la cabeza: 7601 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

· 7601 · 8159 · 8026 · 7151 · 9522 · 9377 · 3113 · 1665 · 5484 · 7977 · 4786 · 5583 · 0463 · 0226 · 1967 · 1660 · 6193 · 4194 · 1967 · 9340

Resultados de la Quiniela del 19 de junio por provincia

Resultados Córdoba

· Nocturna: 6238

Resultados Santa Fe

· Nocturna: 6210

Resultados Entre Ríos

· Nocturna: 0626

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

· • La Previa: 10:15 hs.

· • La Primera: 12:00 hs.

· • La Matutina: 15:00 hs.

· • La Vespertina: 18:00 hs.

· • La Nocturna: 21:00 hs.