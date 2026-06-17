miércoles 17 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 17 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Miércoles 17 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 17 de junio

• A la cabeza: 0735

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 0735

  2. 3433

  3. 0852

  4. 5448

  5. 1614

  6. 9909

  7. 4512

  8. 2398

  9. 7741

  10. 1253

  11. 8832

  12. 6541

  13. 2298

  14. 0471

  15. 3698

  16. 5122

  17. 8045

  18. 7122

  19. 3965

  20. 1478

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 17 de junio

• A la cabeza: 6871

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6871

  2. 2997

  3. 4408

  4. 7735

  5. 1933

  6. 0223

  7. 6589

  8. 7666

  9. 2280

  10. 1145

  11. 5562

  12. 9012

  13. 3478

  14. 5012

  15. 8923

  16. 6734

  17. 1190

  18. 4521

  19. 0934

  20. 8812

Resultados Quiniela Primera Nacional del 17 de junio

• A la cabeza: 5573

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5573

  2. 8651

  3. 6372

  4. 4866

  5. 3703

  6. 8661

  7. 6867

  8. 7348

  9. 5686

  10. 2983

  11. 1460

  12. 0757

  13. 1099

  14. 5946

  15. 0954

  16. 4449

  17. 4383

  18. 3135

  19. 6854

  20. 6158

Resultados Quiniela Primera Provincia del 17 de junio

• A la cabeza: 3952

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3952

  2. 5459

  3. 3126

  4. 4914

  5. 8356

  6. 9960

  7. 7424

  8. 9021

  9. 2774

  10. 1547

  11. 3658

  12. 9812

  13. 4015

  14. 6672

  15. 8193

  16. 2354

  17. 0192

  18. 5429

  19. 3381

  20. 7041

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 17 de junio

• A la cabeza: 9778

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9778

  2. 5443

  3. 9657

  4. 7885

  5. 9124

  6. 1880

  7. 0990

  8. 0526

  9. 4526

  10. 3008

  11. 1033

  12. 8440

  13. 7024

  14. 5256

  15. 8722

  16. 9781

  17. 3599

  18. 5462

  19. 8004

  20. 9096

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 17 de junio

• A la cabeza: 2283

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2283

  2. 7756

  3. 6875

  4. 8237

  5. 9588

  6. 1055

  7. 2242

  8. 8138

  9. 2845

  10. 1669

  11. 5859

  12. 1294

  13. 3879

  14. 2984

  15. 5056

  16. 1882

  17. 7605

  18. 0335

  19. 0921

  20. 2280

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 17 de junio

• A la cabeza: 9791

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9791

  2. 4208

  3. 9066

  4. 9497

  5. 6280

  6. 5205

  7. 0319

  8. 0382

  9. 4664

  10. 0381

  11. 1795

  12. 7466

  13. 9312

  14. 1775

  15. 0454

  16. 4460

  17. 8287

  18. 7838

  19. 1216

  20. 9870

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 17 de junio

• A la cabeza: 7709

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7709

  2. 2606

  3. 6101

  4. 3223

  5. 9387

  6. 4099

  7. 6418

  8. 2285

  9. 2766

  10. 4684

  11. 4578

  12. 5237

  13. 0912

  14. 4435

  15. 8910

  16. 2376

  17. 5561

  18. 0049

  19. 8712

  20. 3495

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 17 de junio

• A la cabeza: 4784

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4784

  2. 7071

  3. 9095

  4. 1302

  5. 3985

  6. 0576

  7. 7572

  8. 4369

  9. 5447

  10. 4036

  11. 1301

  12. 1386

  13. 5756

  14. 5263

  15. 8022

  16. 5073

  17. 5301

  18. 4451

  19. 5087

  20. 6541

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 17 de junio

• A la cabeza: 5036

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5036

  2. 3175

  3. 6623

  4. 1290

  5. 4410

  6. 5934

  7. 8109

  8. 2274

  9. 0093

  10. 4518

  11. 7452

  12. 3901

  13. 6752

  14. 1198

  15. 2341

  16. 8905

  17. 4623

  18. 7712

  19. 0935

  20. 5542

Resultados de la Quiniela del 17 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 1614

  • La Primera: 1616

  • La Matutina: 2743

  • Vespertina: 2229

  • Nocturna: 5603

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 5448

  • La Primera: 8100

  • La Matutina: 5930

  • Vespertina: 3289

  • Nocturna: 6287

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 9909

  • La Primera: 2386

  • La Matutina: 5110

  • Vespertina: 1781

  • Nocturna: 5423

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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