Quiniela de hoy miércoles 17 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Nacional del 17 de junio
• A la cabeza: 0735
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0735
-
3433
-
0852
-
5448
-
1614
-
9909
-
4512
-
2398
-
7741
-
1253
-
8832
-
6541
-
2298
-
0471
-
3698
-
5122
-
8045
-
7122
-
3965
-
1478
Resultados Quiniela La Previa Provincia del 17 de junio
• A la cabeza: 6871
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6871
-
2997
-
4408
-
7735
-
1933
-
0223
-
6589
-
7666
-
2280
-
1145
-
5562
-
9012
-
3478
-
5012
-
8923
-
6734
-
1190
-
4521
-
0934
-
8812
Resultados Quiniela Primera Nacional del 17 de junio
• A la cabeza: 5573
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5573
-
8651
-
6372
-
4866
-
3703
-
8661
-
6867
-
7348
-
5686
-
2983
-
1460
-
0757
-
1099
-
5946
-
0954
-
4449
-
4383
-
3135
-
6854
-
6158
Resultados Quiniela Primera Provincia del 17 de junio
• A la cabeza: 3952
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3952
-
5459
-
3126
-
4914
-
8356
-
9960
-
7424
-
9021
-
2774
-
1547
-
3658
-
9812
-
4015
-
6672
-
8193
-
2354
-
0192
-
5429
-
3381
-
7041
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 17 de junio
• A la cabeza: 9778
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9778
-
5443
-
9657
-
7885
-
9124
-
1880
-
0990
-
0526
-
4526
-
3008
-
1033
-
8440
-
7024
-
5256
-
8722
-
9781
-
3599
-
5462
-
8004
-
9096
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 17 de junio
• A la cabeza: 2283
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2283
-
7756
-
6875
-
8237
-
9588
-
1055
-
2242
-
8138
-
2845
-
1669
-
5859
-
1294
-
3879
-
2984
-
5056
-
1882
-
7605
-
0335
-
0921
-
2280
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 17 de junio
• A la cabeza: 9791
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9791
-
4208
-
9066
-
9497
-
6280
-
5205
-
0319
-
0382
-
4664
-
0381
-
1795
-
7466
-
9312
-
1775
-
0454
-
4460
-
8287
-
7838
-
1216
-
9870
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 17 de junio
• A la cabeza: 7709
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7709
-
2606
-
6101
-
3223
-
9387
-
4099
-
6418
-
2285
-
2766
-
4684
-
4578
-
5237
-
0912
-
4435
-
8910
-
2376
-
5561
-
0049
-
8712
-
3495
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 17 de junio
• A la cabeza: 4784
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4784
-
7071
-
9095
-
1302
-
3985
-
0576
-
7572
-
4369
-
5447
-
4036
-
1301
-
1386
-
5756
-
5263
-
8022
-
5073
-
5301
-
4451
-
5087
-
6541
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 17 de junio
• A la cabeza: 5036
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5036
-
3175
-
6623
-
1290
-
4410
-
5934
-
8109
-
2274
-
0093
-
4518
-
7452
-
3901
-
6752
-
1198
-
2341
-
8905
-
4623
-
7712
-
0935
-
5542
Resultados de la Quiniela del 17 de junio por provincia
Resultados Córdoba
-
La Previa: 1614
-
La Primera: 1616
-
La Matutina: 2743
-
Vespertina: 2229
-
Nocturna: 5603
Resultados Santa Fe
-
La Previa: 5448
-
La Primera: 8100
-
La Matutina: 5930
-
Vespertina: 3289
-
Nocturna: 6287
Resultados Entre Ríos
-
La Previa: 9909
-
La Primera: 2386
-
La Matutina: 5110
-
Vespertina: 1781
-
Nocturna: 5423
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.