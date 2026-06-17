Quiniela de hoy miércoles 17 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 17 de junio

• A la cabeza: 0735

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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0735 3433 0852 5448 1614 9909 4512 2398 7741 1253 8832 6541 2298 0471 3698 5122 8045 7122 3965 1478

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 17 de junio

• A la cabeza: 6871

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6871 2997 4408 7735 1933 0223 6589 7666 2280 1145 5562 9012 3478 5012 8923 6734 1190 4521 0934 8812

Resultados Quiniela Primera Nacional del 17 de junio

• A la cabeza: 5573

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5573 8651 6372 4866 3703 8661 6867 7348 5686 2983 1460 0757 1099 5946 0954 4449 4383 3135 6854 6158

Resultados Quiniela Primera Provincia del 17 de junio

• A la cabeza: 3952

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3952 5459 3126 4914 8356 9960 7424 9021 2774 1547 3658 9812 4015 6672 8193 2354 0192 5429 3381 7041

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 17 de junio

• A la cabeza: 9778

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9778 5443 9657 7885 9124 1880 0990 0526 4526 3008 1033 8440 7024 5256 8722 9781 3599 5462 8004 9096

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 17 de junio

• A la cabeza: 2283

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2283 7756 6875 8237 9588 1055 2242 8138 2845 1669 5859 1294 3879 2984 5056 1882 7605 0335 0921 2280

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 17 de junio

• A la cabeza: 9791

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9791 4208 9066 9497 6280 5205 0319 0382 4664 0381 1795 7466 9312 1775 0454 4460 8287 7838 1216 9870

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 17 de junio

• A la cabeza: 7709

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7709 2606 6101 3223 9387 4099 6418 2285 2766 4684 4578 5237 0912 4435 8910 2376 5561 0049 8712 3495

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 17 de junio

• A la cabeza: 4784

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4784 7071 9095 1302 3985 0576 7572 4369 5447 4036 1301 1386 5756 5263 8022 5073 5301 4451 5087 6541

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 17 de junio

• A la cabeza: 5036

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5036 3175 6623 1290 4410 5934 8109 2274 0093 4518 7452 3901 6752 1198 2341 8905 4623 7712 0935 5542

Resultados de la Quiniela del 17 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 1614

La Primera: 1616

La Matutina: 2743

Vespertina: 2229

Nocturna: 5603

Resultados Santa Fe

La Previa: 5448

La Primera: 8100

La Matutina: 5930

Vespertina: 3289

Nocturna: 6287

Resultados Entre Ríos

La Previa: 9909

La Primera: 2386

La Matutina: 5110

Vespertina: 1781

Nocturna: 5423

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: