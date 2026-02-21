QUINIELA del sábado 21 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD sábado 21 de febrero de 2026

• A la cabeza: 3915.

A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

1. 3915

2. 8870

3. 2858

4. 8053

5. 5588

6. 4261

7. 2114

8. 0121

9. 8247

10. 5585

11. 2030

12. 4504

13. 3189

14. 8691

15. 7829

16. 7936

17. 5650

18. 5547

19. 5884

20. 1342

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del sábado 21 de febrero de 2026

• A la cabeza: 2489.

A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

2489 6353 5280 6776 8333 2624 9271 1859 2024 0516 4922 5496 4825 5987 9543 5129 6819 4400 8372 5344

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del sábado 21 de febrero de 2026

• A la cabeza: 5871.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5871

2. 4518

3. 8135

4. 3636

5. 1701

6. 3948

7. 3961

8. 7892

9. 7861

10. 6455

11. 7798

12. 3986

13. 7121

14. 5084

15. 2372

16. 2202

17. 8142

18. 9766

19. 0542

20. 0554

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del sábado 21 de febrero de 2026

• A la cabeza: 4728.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4728 8342 4421 6641 5820 6216 8130 3858 6898 0606 9897 2203 3566 8578 8478 5629 9158 2151 0793 8464

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del sábado 21 de febrero de 2026

• A la cabeza: 8397.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8397 4713 9552 5798 8796 8550 0532 2315 7017 0219 3743 6890 3332 9902 4913 3667 1160 5427 4658 0645

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del sábado 21 de febrero de 2026

• A la cabeza: 8070.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8070 7343 1814 0485 4732 5297 8775 8213 6515 4877 7127 8942 1721 6063 5050 6056 5088 6035 1533 4796

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del sábado 21 de febrero de 2026

• A la cabeza: 9523.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9523 8669 4437 0632 2706 8682 2913 2134 0663 8769 0493 6731 5491 9575 2609 4792 9355 3858 6339 4108

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del sábado 21 de febrero de 2026

• A la cabeza: 0555.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0555 2099 9426 1533 3324 3333 5980 3425 8021 0928 2018 2301 0725 8395 0342 3027 2973 2239 9553 6435

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del sábado 21 de febrero de 2026

• A la cabeza: 8478.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8478 5179 1950 0009 3615 8971 4986 0325 9946 6796 2963 7326 0458 3977 3447 8955 9865 5856 7589 2168

Resultados de la Quiniela del día por provincia.

• Córdoba: 7982 (Nocturna)

• Santa Fe: 6406 (Nocturna)

• Entre Ríos: 7068 (Nocturna)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.