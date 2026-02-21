domingo 22 de febrero de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA del sábado 21 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD sábado 21 de febrero de 2026

A la cabeza: 3915.

A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

1. 3915

2. 8870

3. 2858

4. 8053

5. 5588

6. 4261

7. 2114

8. 0121

9. 8247

10. 5585

11. 2030

12. 4504

13. 3189

14. 8691

15. 7829

16. 7936

17. 5650

18. 5547

19. 5884

20. 1342

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del sábado 21 de febrero de 2026

A la cabeza: 2489.

A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

  1. 2489
  2. 6353
  3. 5280
  4. 6776
  5. 8333
  6. 2624
  7. 9271
  8. 1859
  9. 2024
  10. 0516
  11. 4922
  12. 5496
  13. 4825
  14. 5987
  15. 9543
  16. 5129
  17. 6819
  18. 4400
  19. 8372
  20. 5344

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del sábado 21 de febrero de 2026

A la cabeza: 5871.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5871

2. 4518

3. 8135

4. 3636

5. 1701

6. 3948

7. 3961

8. 7892

9. 7861

10. 6455

11. 7798

12. 3986

13. 7121

14. 5084

15. 2372

16. 2202

17. 8142

18. 9766

19. 0542

20. 0554

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del sábado 21 de febrero de 2026

A la cabeza: 4728.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4728
  2. 8342
  3. 4421
  4. 6641
  5. 5820
  6. 6216
  7. 8130
  8. 3858
  9. 6898
  10. 0606
  11. 9897
  12. 2203
  13. 3566
  14. 8578
  15. 8478
  16. 5629
  17. 9158
  18. 2151
  19. 0793
  20. 8464

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del sábado 21 de febrero de 2026

A la cabeza: 8397.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8397
  2. 4713
  3. 9552
  4. 5798
  5. 8796
  6. 8550
  7. 0532
  8. 2315
  9. 7017
  10. 0219
  11. 3743
  12. 6890
  13. 3332
  14. 9902
  15. 4913
  16. 3667
  17. 1160
  18. 5427
  19. 4658
  20. 0645

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del sábado 21 de febrero de 2026

A la cabeza: 8070.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8070
  2. 7343
  3. 1814
  4. 0485
  5. 4732
  6. 5297
  7. 8775
  8. 8213
  9. 6515
  10. 4877
  11. 7127
  12. 8942
  13. 1721
  14. 6063
  15. 5050
  16. 6056
  17. 5088
  18. 6035
  19. 1533
  20. 4796

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del sábado 21 de febrero de 2026

A la cabeza: 9523.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9523
  2. 8669
  3. 4437
  4. 0632
  5. 2706
  6. 8682
  7. 2913
  8. 2134
  9. 0663
  10. 8769
  11. 0493
  12. 6731
  13. 5491
  14. 9575
  15. 2609
  16. 4792
  17. 9355
  18. 3858
  19. 6339
  20. 4108

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del sábado 21 de febrero de 2026

A la cabeza: 0555.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0555
  2. 2099
  3. 9426
  4. 1533
  5. 3324
  6. 3333
  7. 5980
  8. 3425
  9. 8021
  10. 0928
  11. 2018
  12. 2301
  13. 0725
  14. 8395
  15. 0342
  16. 3027
  17. 2973
  18. 2239
  19. 9553
  20. 6435

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del sábado 21 de febrero de 2026 – revisar esto

A la cabeza: 8478.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8478
  2. 5179
  3. 1950
  4. 0009
  5. 3615
  6. 8971
  7. 4986
  8. 0325
  9. 9946
  10. 6796
  11. 2963
  12. 7326
  13. 0458
  14. 3977
  15. 3447
  16. 8955
  17. 9865
  18. 5856
  19. 7589
  20. 2168

Resultados de la Quiniela del día por provincia.

Córdoba: 7982 (Nocturna)

Santa Fe: 6406 (Nocturna)

Entre Ríos: 7068 (Nocturna)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.

