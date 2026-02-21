QUINIELA del sábado 21 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD sábado 21 de febrero de 2026
• A la cabeza: 3915.
A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:
1. 3915
2. 8870
3. 2858
4. 8053
5. 5588
6. 4261
7. 2114
8. 0121
9. 8247
10. 5585
11. 2030
12. 4504
13. 3189
14. 8691
15. 7829
16. 7936
17. 5650
18. 5547
19. 5884
20. 1342
Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del sábado 21 de febrero de 2026
• A la cabeza: 2489.
A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:
- 2489
- 6353
- 5280
- 6776
- 8333
- 2624
- 9271
- 1859
- 2024
- 0516
- 4922
- 5496
- 4825
- 5987
- 9543
- 5129
- 6819
- 4400
- 8372
- 5344
Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del sábado 21 de febrero de 2026
• A la cabeza: 5871.
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 5871
2. 4518
3. 8135
4. 3636
5. 1701
6. 3948
7. 3961
8. 7892
9. 7861
10. 6455
11. 7798
12. 3986
13. 7121
14. 5084
15. 2372
16. 2202
17. 8142
18. 9766
19. 0542
20. 0554
Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del sábado 21 de febrero de 2026
• A la cabeza: 4728.
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4728
- 8342
- 4421
- 6641
- 5820
- 6216
- 8130
- 3858
- 6898
- 0606
- 9897
- 2203
- 3566
- 8578
- 8478
- 5629
- 9158
- 2151
- 0793
- 8464
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del sábado 21 de febrero de 2026
• A la cabeza: 8397.
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8397
- 4713
- 9552
- 5798
- 8796
- 8550
- 0532
- 2315
- 7017
- 0219
- 3743
- 6890
- 3332
- 9902
- 4913
- 3667
- 1160
- 5427
- 4658
- 0645
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del sábado 21 de febrero de 2026
• A la cabeza: 8070.
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8070
- 7343
- 1814
- 0485
- 4732
- 5297
- 8775
- 8213
- 6515
- 4877
- 7127
- 8942
- 1721
- 6063
- 5050
- 6056
- 5088
- 6035
- 1533
- 4796
Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del sábado 21 de febrero de 2026
• A la cabeza: 9523.
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9523
- 8669
- 4437
- 0632
- 2706
- 8682
- 2913
- 2134
- 0663
- 8769
- 0493
- 6731
- 5491
- 9575
- 2609
- 4792
- 9355
- 3858
- 6339
- 4108
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del sábado 21 de febrero de 2026
• A la cabeza: 0555.
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0555
- 2099
- 9426
- 1533
- 3324
- 3333
- 5980
- 3425
- 8021
- 0928
- 2018
- 2301
- 0725
- 8395
- 0342
- 3027
- 2973
- 2239
- 9553
- 6435
Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del sábado 21 de febrero de 2026 – revisar esto
• A la cabeza: 8478.
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8478
- 5179
- 1950
- 0009
- 3615
- 8971
- 4986
- 0325
- 9946
- 6796
- 2963
- 7326
- 0458
- 3977
- 3447
- 8955
- 9865
- 5856
- 7589
- 2168
Resultados de la Quiniela del día por provincia.
• Córdoba: 7982 (Nocturna)
• Santa Fe: 6406 (Nocturna)
• Entre Ríos: 7068 (Nocturna)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.