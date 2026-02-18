La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela previa ciudad miércoles 18 de febrero
A la cabeza: 4512 - El Soldado
-
-
0874
-
9123
-
5567
-
1029
-
3341
-
8890
-
2145
-
6732
-
5098
-
1423
-
7765
-
3901
-
8244
-
6150
-
9032
-
2287
-
4591
-
0312
-
7456
Resultados Quiniela Previa Provincia del miércoles 18 de febrero
A la cabeza: 8934 - La Cabeza
-
8934
-
1256
-
4478
-
0321
-
6690
-
2143
-
5587
-
7712
-
9045
-
3329
-
4180
-
0054
-
8231
-
5967
-
1422
-
7034
-
3819
-
2265
-
6140
-
9588
Resultados Quiniela Primera Ciudad del miércoles 18 de febrero
A la cabeza: 2048 - Muerto que habla
-
2048
-
5612
-
8893
-
1024
-
3345
-
7761
-
4520
-
9133
-
0287
-
6450
-
1928
-
5534
-
8012
-
3749
-
2261
-
4409
-
7156
-
9823
-
0644
-
5371
Resultados Quiniela Primera Provincia del miércoles 18 de febrero
A la cabeza: 6721 - La Mujer
-
6721
-
3490
-
0122
-
8845
-
5563
-
1278
-
9034
-
4412
-
2356
-
7189
-
0543
-
6621
-
3987
-
8210
-
1455
-
5032
-
2276
-
9140
-
4831
-
7709
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del miércoles 18 de febrero
A la cabeza: 1305 - El Gato
-
1305
-
4482
-
7710
-
2034
-
9956
-
0123
-
5567
-
3341
-
8290
-
6145
-
4022
-
8831
-
1564
-
7209
-
2398
-
5044
-
9172
-
3650
-
6487
-
0712
Resultados Quiniela Matutina Provincia del miércoles 18 de febrero
A la cabeza: 5492 - El Médico
-
5492
-
0231
-
8874
-
1156
-
3309
-
6745
-
9022
-
4510
-
2287
-
7134
-
0456
-
5589
-
9210
-
3647
-
8123
-
1099
-
4732
-
6854
-
2301
-
7945
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del miércoles 18 de febrero
A la cabeza: 7738 - Las Piedras
-
7738
-
1022
-
4567
-
9130
-
2284
-
5091
-
8843
-
0312
-
6455
-
3329
-
1478
-
5960
-
8234
-
0511
-
4123
-
7689
-
2045
-
9302
-
6754
-
3810
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del miércoles 18 de febrero
A la cabeza: 3125 - La Gallina
-
3125
-
8840
-
0231
-
5567
-
9142
-
2033
-
4478
-
7109
-
6654
-
1290
-
5082
-
9345
-
0712
-
4821
-
2366
-
8150
-
6499
-
3574
-
1903
-
7287
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del miércoles 18 de febrero
A la cabeza: 9044 - La Cárcel
-
9044
-
3412
-
6789
-
0125
-
5543
-
8210
-
2367
-
4409
-
1178
-
7932
-
0561
-
5044
-
8823
-
2190
-
4356
-
6602
-
9187
-
3245
-
7410
-
1534
Resultados de la Quiniela del día por provincia
• Córdoba: 5521 (Nocturna) • Santa Fe: 0834 (Nocturna) • Entre Ríos: 4219 (Nocturna)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.