miércoles 18 de febrero de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela del miércoles 18 de febrero EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela previa ciudad miércoles 18 de febrero

A la cabeza: 4512 - El Soldado

  1. 4512

  2. 0874

  3. 9123

  4. 5567

  5. 1029

  6. 3341

  7. 8890

  8. 2145

  9. 6732

  10. 5098

  11. 1423

  12. 7765

  13. 3901

  14. 8244

  15. 6150

  16. 9032

  17. 2287

  18. 4591

  19. 0312

  20. 7456

Resultados Quiniela Previa Provincia del miércoles 18 de febrero

A la cabeza: 8934 - La Cabeza

  1. 8934

  2. 1256

  3. 4478

  4. 0321

  5. 6690

  6. 2143

  7. 5587

  8. 7712

  9. 9045

  10. 3329

  11. 4180

  12. 0054

  13. 8231

  14. 5967

  15. 1422

  16. 7034

  17. 3819

  18. 2265

  19. 6140

  20. 9588

Resultados Quiniela Primera Ciudad del miércoles 18 de febrero

A la cabeza: 2048 - Muerto que habla

  1. 2048

  2. 5612

  3. 8893

  4. 1024

  5. 3345

  6. 7761

  7. 4520

  8. 9133

  9. 0287

  10. 6450

  11. 1928

  12. 5534

  13. 8012

  14. 3749

  15. 2261

  16. 4409

  17. 7156

  18. 9823

  19. 0644

  20. 5371

Resultados Quiniela Primera Provincia del miércoles 18 de febrero

A la cabeza: 6721 - La Mujer

  1. 6721

  2. 3490

  3. 0122

  4. 8845

  5. 5563

  6. 1278

  7. 9034

  8. 4412

  9. 2356

  10. 7189

  11. 0543

  12. 6621

  13. 3987

  14. 8210

  15. 1455

  16. 5032

  17. 2276

  18. 9140

  19. 4831

  20. 7709

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del miércoles 18 de febrero

A la cabeza: 1305 - El Gato

  1. 1305

  2. 4482

  3. 7710

  4. 2034

  5. 9956

  6. 0123

  7. 5567

  8. 3341

  9. 8290

  10. 6145

  11. 4022

  12. 8831

  13. 1564

  14. 7209

  15. 2398

  16. 5044

  17. 9172

  18. 3650

  19. 6487

  20. 0712

Resultados Quiniela Matutina Provincia del miércoles 18 de febrero

A la cabeza: 5492 - El Médico

  1. 5492

  2. 0231

  3. 8874

  4. 1156

  5. 3309

  6. 6745

  7. 9022

  8. 4510

  9. 2287

  10. 7134

  11. 0456

  12. 5589

  13. 9210

  14. 3647

  15. 8123

  16. 1099

  17. 4732

  18. 6854

  19. 2301

  20. 7945

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del miércoles 18 de febrero

A la cabeza: 7738 - Las Piedras

  1. 7738

  2. 1022

  3. 4567

  4. 9130

  5. 2284

  6. 5091

  7. 8843

  8. 0312

  9. 6455

  10. 3329

  11. 1478

  12. 5960

  13. 8234

  14. 0511

  15. 4123

  16. 7689

  17. 2045

  18. 9302

  19. 6754

  20. 3810

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del miércoles 18 de febrero

A la cabeza: 3125 - La Gallina

  1. 3125

  2. 8840

  3. 0231

  4. 5567

  5. 9142

  6. 2033

  7. 4478

  8. 7109

  9. 6654

  10. 1290

  11. 5082

  12. 9345

  13. 0712

  14. 4821

  15. 2366

  16. 8150

  17. 6499

  18. 3574

  19. 1903

  20. 7287

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del miércoles 18 de febrero

A la cabeza: 9044 - La Cárcel

  1. 9044

  2. 3412

  3. 6789

  4. 0125

  5. 5543

  6. 8210

  7. 2367

  8. 4409

  9. 1178

  10. 7932

  11. 0561

  12. 5044

  13. 8823

  14. 2190

  15. 4356

  16. 6602

  17. 9187

  18. 3245

  19. 7410

  20. 1534

Resultados de la Quiniela del día por provincia

Córdoba: 5521 (Nocturna) • Santa Fe: 0834 (Nocturna) • Entre Ríos: 4219 (Nocturna)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

