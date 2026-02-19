La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad jueves 19 de febrero

A la cabeza: 4802 - El niño

A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

4802 5193 2241 0956 7734 1029 6588 3412 9005 8371 1422 5567 2890 4431 0128 6674 3950 7215 1843 5096

Resultados Quiniela Previa Provincia del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 1567 - Mordida

A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

1567 8823 4012 3390 6745 0211 5589 9134 2678 7401 4956 1230 3877 5042 8913 2109 6354 0782 4461 9225

Resultados Quiniela Primera Ciudad del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 9344 - La cárcel

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9344 0512 6678 2341 8190 4723 1056 5987 3209 7445 1892 5321 9004 6137 2785 4460 0219 8534 3762 5911

Resultados Quiniela Primera Provincia del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 2018 - La sangre

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2018 7743 1209 5562 9034 3481 6125 0977 4310 8256 2649 5032 7811 1490 3324 6785 9103 4558 0237 8694

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 6271 - Excrementos

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6271 1104 4532 9876 2310 7459 0123 5684 3391 8045 2750 6934 1482 5207 0031 4826 9573 7619 3145 8290

Resultados Quiniela Matutina Provincia del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 0538 - Aceite

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0538 6712 9945 2103 4487 8321 1560 5094 3278 7611 1923 5406 0874 6235 4119 8752 2390 9047 3681 7524

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 8715 - Niña bonita

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8715 3340 0921 6587 1123 4709 9234 5012 2675 7844 4106 1953 0382 5561 9028 2470 6835 3194 7752 8401

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 4422 - El loco

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4422 0915 7734 2108 5690 8341 1256 6077 3482 9523 2640 5131 7894 1005 3319 6758 9212 4563 0827 8946

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 3192 - El médico

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3192 8845 0127 5531 9064 2278 4410 6933 1256 7802 4391 0765 5120 9487 3642 6019 2354 8703 1528 7941

Resultados de la Quiniela del día por provincia

• Córdoba: 5521 (Nocturno) • Santa Fe: 0943 (Nocturno) • Entre Ríos: 7610 (Nocturno)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.