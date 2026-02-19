La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Ciudad jueves 19 de febrero
A la cabeza: 4802 - El niño
A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:
-
4802
-
5193
-
2241
-
0956
-
7734
-
1029
-
6588
-
3412
-
9005
-
8371
-
1422
-
5567
-
2890
-
4431
-
0128
-
6674
-
3950
-
7215
-
1843
-
5096
Resultados Quiniela Previa Provincia del jueves 19 de febrero
A la cabeza: 1567 - Mordida
A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:
-
1567
-
8823
-
4012
-
3390
-
6745
-
0211
-
5589
-
9134
-
2678
-
7401
-
4956
-
1230
-
3877
-
5042
-
8913
-
2109
-
6354
-
0782
-
4461
-
9225
Resultados Quiniela Primera Ciudad del jueves 19 de febrero
A la cabeza: 9344 - La cárcel
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9344
-
0512
-
6678
-
2341
-
8190
-
4723
-
1056
-
5987
-
3209
-
7445
-
1892
-
5321
-
9004
-
6137
-
2785
-
4460
-
0219
-
8534
-
3762
-
5911
Resultados Quiniela Primera Provincia del jueves 19 de febrero
A la cabeza: 2018 - La sangre
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2018
-
7743
-
1209
-
5562
-
9034
-
3481
-
6125
-
0977
-
4310
-
8256
-
2649
-
5032
-
7811
-
1490
-
3324
-
6785
-
9103
-
4558
-
0237
-
8694
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del jueves 19 de febrero
A la cabeza: 6271 - Excrementos
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6271
-
1104
-
4532
-
9876
-
2310
-
7459
-
0123
-
5684
-
3391
-
8045
-
2750
-
6934
-
1482
-
5207
-
0031
-
4826
-
9573
-
7619
-
3145
-
8290
Resultados Quiniela Matutina Provincia del jueves 19 de febrero
A la cabeza: 0538 - Aceite
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0538
-
6712
-
9945
-
2103
-
4487
-
8321
-
1560
-
5094
-
3278
-
7611
-
1923
-
5406
-
0874
-
6235
-
4119
-
8752
-
2390
-
9047
-
3681
-
7524
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del jueves 19 de febrero
A la cabeza: 8715 - Niña bonita
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8715
-
3340
-
0921
-
6587
-
1123
-
4709
-
9234
-
5012
-
2675
-
7844
-
4106
-
1953
-
0382
-
5561
-
9028
-
2470
-
6835
-
3194
-
7752
-
8401
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del jueves 19 de febrero
A la cabeza: 4422 - El loco
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4422
-
0915
-
7734
-
2108
-
5690
-
8341
-
1256
-
6077
-
3482
-
9523
-
2640
-
5131
-
7894
-
1005
-
3319
-
6758
-
9212
-
4563
-
0827
-
8946
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del jueves 19 de febrero
A la cabeza: 3192 - El médico
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3192
-
8845
-
0127
-
5531
-
9064
-
2278
-
4410
-
6933
-
1256
-
7802
-
4391
-
0765
-
5120
-
9487
-
3642
-
6019
-
2354
-
8703
-
1528
-
7941
Resultados de la Quiniela del día por provincia
• Córdoba: 5521 (Nocturno) • Santa Fe: 0943 (Nocturno) • Entre Ríos: 7610 (Nocturno)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
La Previa: 10:15 hs.
La Primera: 12:00 hs.
La Matutina: 15:00 hs.
La Vespertina: 18:00 hs.
La Nocturna: 21:00 hs.