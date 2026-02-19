jueves 19 de febrero de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela del jueves 19 de febrero en vivo: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad jueves 19 de febrero

A la cabeza: 4802 - El niño

A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

  1. 4802

  2. 5193

  3. 2241

  4. 0956

  5. 7734

  6. 1029

  7. 6588

  8. 3412

  9. 9005

  10. 8371

  11. 1422

  12. 5567

  13. 2890

  14. 4431

  15. 0128

  16. 6674

  17. 3950

  18. 7215

  19. 1843

  20. 5096

Resultados Quiniela Previa Provincia del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 1567 - Mordida

A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

  1. 1567

  2. 8823

  3. 4012

  4. 3390

  5. 6745

  6. 0211

  7. 5589

  8. 9134

  9. 2678

  10. 7401

  11. 4956

  12. 1230

  13. 3877

  14. 5042

  15. 8913

  16. 2109

  17. 6354

  18. 0782

  19. 4461

  20. 9225

Resultados Quiniela Primera Ciudad del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 9344 - La cárcel

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9344

  2. 0512

  3. 6678

  4. 2341

  5. 8190

  6. 4723

  7. 1056

  8. 5987

  9. 3209

  10. 7445

  11. 1892

  12. 5321

  13. 9004

  14. 6137

  15. 2785

  16. 4460

  17. 0219

  18. 8534

  19. 3762

  20. 5911

Resultados Quiniela Primera Provincia del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 2018 - La sangre

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2018

  2. 7743

  3. 1209

  4. 5562

  5. 9034

  6. 3481

  7. 6125

  8. 0977

  9. 4310

  10. 8256

  11. 2649

  12. 5032

  13. 7811

  14. 1490

  15. 3324

  16. 6785

  17. 9103

  18. 4558

  19. 0237

  20. 8694

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 6271 - Excrementos

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6271

  2. 1104

  3. 4532

  4. 9876

  5. 2310

  6. 7459

  7. 0123

  8. 5684

  9. 3391

  10. 8045

  11. 2750

  12. 6934

  13. 1482

  14. 5207

  15. 0031

  16. 4826

  17. 9573

  18. 7619

  19. 3145

  20. 8290

Resultados Quiniela Matutina Provincia del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 0538 - Aceite

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0538

  2. 6712

  3. 9945

  4. 2103

  5. 4487

  6. 8321

  7. 1560

  8. 5094

  9. 3278

  10. 7611

  11. 1923

  12. 5406

  13. 0874

  14. 6235

  15. 4119

  16. 8752

  17. 2390

  18. 9047

  19. 3681

  20. 7524

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 8715 - Niña bonita

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8715

  2. 3340

  3. 0921

  4. 6587

  5. 1123

  6. 4709

  7. 9234

  8. 5012

  9. 2675

  10. 7844

  11. 4106

  12. 1953

  13. 0382

  14. 5561

  15. 9028

  16. 2470

  17. 6835

  18. 3194

  19. 7752

  20. 8401

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 4422 - El loco

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4422

  2. 0915

  3. 7734

  4. 2108

  5. 5690

  6. 8341

  7. 1256

  8. 6077

  9. 3482

  10. 9523

  11. 2640

  12. 5131

  13. 7894

  14. 1005

  15. 3319

  16. 6758

  17. 9212

  18. 4563

  19. 0827

  20. 8946

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del jueves 19 de febrero

A la cabeza: 3192 - El médico

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3192

  2. 8845

  3. 0127

  4. 5531

  5. 9064

  6. 2278

  7. 4410

  8. 6933

  9. 1256

  10. 7802

  11. 4391

  12. 0765

  13. 5120

  14. 9487

  15. 3642

  16. 6019

  17. 2354

  18. 8703

  19. 1528

  20. 7941

Resultados de la Quiniela del día por provincia

Córdoba: 5521 (Nocturno) • Santa Fe: 0943 (Nocturno) • Entre Ríos: 7610 (Nocturno)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.

También te puede interesar
En esta Nota