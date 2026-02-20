QUINIELA del viernes 20 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD viernes 20 de febrero de 2026

• A la cabeza: 9317. A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

1. 9317

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

2. 7179

3. 5095

4. 0300

5. 5015

6. 0882

7. 7619

8. 2577

9. 8819

10. 2044

11. 8347

12. 2358

13. 6478

14. 6421

15. 9537

16. 1040

17. 7511

18. 5886

19. 3291

20. 8594

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del viernes 20 de febrero de 2026

• A la cabeza: 4091. A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

4091 6975 0743 0481 5424 1765 1452 7436 5280 2156 3033 3639 0103 3083 8269 6914 3040 5231 5494 5257

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del viernes 20 de febrero de 2026

• A la cabeza: 0915. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0915

2. 3812

3. 0375

4. 9354

5. 2518

6. 0176

7. 0867

8. 4310

9. 0316

10. 6083

11. 7191

12. 6593

13. 5951

14. 8797

15. 2172

16. 0221

17. 4714

18. 6505

19. 1015

20. 8422

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del viernes 20 de febrero de 2026

• A la cabeza: 5895. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5895 8262 2159 3751 7650 3683 7301 8341 6843 5890 9544 9290 6442 4584 4044 9724 3591 9425 5911 7032

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del viernes 20 de febrero de 2026

• A la cabeza: 7014. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 7014

2. 8954

3. 7446

4. 6176

5. 8533

6. 9660

7. 8551

8. 8728

9. 2031

10. 4321

11. 0516

12. 5967

13. 1208

14. 1203

15. 7897

16. 0764

17. 6380

18. 7212

19. 8853

20. 0429

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del viernes 20 de febrero de 2026

• A la cabeza: 3064. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3064 1825 1403 4223 5970 0691 2993 5979 4488 1195 8084 7360 1735 8954 5336 9001 6783 8508 2747 1512

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del viernes 20 de febrero de 2026

• A la cabeza: 9358. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9358

2. 6677

3. 0470

4. 1048

5. 2275

6. 1633

7. 9538

8. 9827

9. 5963

10. 5452

11. 4529

12. 6960

13. 9444

14. 2822

15. 9670

16. 4486

17. 0602

18. 5202

19. 5078

20. 0079

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del viernes 20 de febrero de 2026

• A la cabeza: 9336. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9336 7146 1609 6533 1076 8933 9368 1224 8861 6343 1854 6530 1453 6888 9468 9603 4529 7424 6355 5455

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del viernes 20 de febrero de 2026

• A la cabeza: 9692 - El Médico. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9692

2. 8111

3. 6722

4. 1152

5. 9366

6. 0951

7. 4775

8. 4500

9. 8971

10. 8452

11. 1997

12. 6566

13. 2347

14. 6980

15. 1032

16. 0332

17. 7769

18. 7657

19. 9588

20. 5533

Resultados de la Quiniela del día por provincia

• Córdoba: 0830 (Sorteo Nocturno).

• Santa Fe: 3082 (Sorteo Nocturno).

• Entre Ríos: 5629 (Sorteo Nocturno)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.