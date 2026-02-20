QUINIELA del viernes 20 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD viernes 20 de febrero de 2026
• A la cabeza: 9317. A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:
1. 9317
2. 7179
3. 5095
4. 0300
5. 5015
6. 0882
7. 7619
8. 2577
9. 8819
10. 2044
11. 8347
12. 2358
13. 6478
14. 6421
15. 9537
16. 1040
17. 7511
18. 5886
19. 3291
20. 8594
Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del viernes 20 de febrero de 2026
• A la cabeza: 4091. A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:
- 4091
- 6975
- 0743
- 0481
- 5424
- 1765
- 1452
- 7436
- 5280
- 2156
- 3033
- 3639
- 0103
- 3083
- 8269
- 6914
- 3040
- 5231
- 5494
- 5257
Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del viernes 20 de febrero de 2026
• A la cabeza: 0915. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 0915
2. 3812
3. 0375
4. 9354
5. 2518
6. 0176
7. 0867
8. 4310
9. 0316
10. 6083
11. 7191
12. 6593
13. 5951
14. 8797
15. 2172
16. 0221
17. 4714
18. 6505
19. 1015
20. 8422
Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del viernes 20 de febrero de 2026
• A la cabeza: 5895. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5895
- 8262
- 2159
- 3751
- 7650
- 3683
- 7301
- 8341
- 6843
- 5890
- 9544
- 9290
- 6442
- 4584
- 4044
- 9724
- 3591
- 9425
- 5911
- 7032
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del viernes 20 de febrero de 2026
• A la cabeza: 7014. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 7014
2. 8954
3. 7446
4. 6176
5. 8533
6. 9660
7. 8551
8. 8728
9. 2031
10. 4321
11. 0516
12. 5967
13. 1208
14. 1203
15. 7897
16. 0764
17. 6380
18. 7212
19. 8853
20. 0429
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del viernes 20 de febrero de 2026
• A la cabeza: 3064. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 3064
- 1825
- 1403
- 4223
- 5970
- 0691
- 2993
- 5979
- 4488
- 1195
- 8084
- 7360
- 1735
- 8954
- 5336
- 9001
- 6783
- 8508
- 2747
- 1512
Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del viernes 20 de febrero de 2026
• A la cabeza: 9358. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9358
2. 6677
3. 0470
4. 1048
5. 2275
6. 1633
7. 9538
8. 9827
9. 5963
10. 5452
11. 4529
12. 6960
13. 9444
14. 2822
15. 9670
16. 4486
17. 0602
18. 5202
19. 5078
20. 0079
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del viernes 20 de febrero de 2026
• A la cabeza: 9336. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9336
- 7146
- 1609
- 6533
- 1076
- 8933
- 9368
- 1224
- 8861
- 6343
- 1854
- 6530
- 1453
- 6888
- 9468
- 9603
- 4529
- 7424
- 6355
- 5455
Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del viernes 20 de febrero de 2026
• A la cabeza: 9692 - El Médico. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9692
2. 8111
3. 6722
4. 1152
5. 9366
6. 0951
7. 4775
8. 4500
9. 8971
10. 8452
11. 1997
12. 6566
13. 2347
14. 6980
15. 1032
16. 0332
17. 7769
18. 7657
19. 9588
20. 5533
Resultados de la Quiniela del día por provincia
• Córdoba: 0830 (Sorteo Nocturno).
• Santa Fe: 3082 (Sorteo Nocturno).
• Entre Ríos: 5629 (Sorteo Nocturno)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.