sábado 21 de febrero de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA del viernes 20 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, viernes 20 de febrero de 2026. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD viernes 20 de febrero de 2026

A la cabeza: 9317. A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

1. 9317

2. 7179

3. 5095

4. 0300

5. 5015

6. 0882

7. 7619

8. 2577

9. 8819

10. 2044

11. 8347

12. 2358

13. 6478

14. 6421

15. 9537

16. 1040

17. 7511

18. 5886

19. 3291

20. 8594

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del viernes 20 de febrero de 2026

A la cabeza: 4091. A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

  1. 4091
  2. 6975
  3. 0743
  4. 0481
  5. 5424
  6. 1765
  7. 1452
  8. 7436
  9. 5280
  10. 2156
  11. 3033
  12. 3639
  13. 0103
  14. 3083
  15. 8269
  16. 6914
  17. 3040
  18. 5231
  19. 5494
  20. 5257

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del viernes 20 de febrero de 2026

A la cabeza: 0915. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0915

2. 3812

3. 0375

4. 9354

5. 2518

6. 0176

7. 0867

8. 4310

9. 0316

10. 6083

11. 7191

12. 6593

13. 5951

14. 8797

15. 2172

16. 0221

17. 4714

18. 6505

19. 1015

20. 8422

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del viernes 20 de febrero de 2026

A la cabeza: 5895. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5895
  2. 8262
  3. 2159
  4. 3751
  5. 7650
  6. 3683
  7. 7301
  8. 8341
  9. 6843
  10. 5890
  11. 9544
  12. 9290
  13. 6442
  14. 4584
  15. 4044
  16. 9724
  17. 3591
  18. 9425
  19. 5911
  20. 7032

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del viernes 20 de febrero de 2026

A la cabeza: 7014. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 7014

2. 8954

3. 7446

4. 6176

5. 8533

6. 9660

7. 8551

8. 8728

9. 2031

10. 4321

11. 0516

12. 5967

13. 1208

14. 1203

15. 7897

16. 0764

17. 6380

18. 7212

19. 8853

20. 0429

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del viernes 20 de febrero de 2026

A la cabeza: 3064. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3064
  2. 1825
  3. 1403
  4. 4223
  5. 5970
  6. 0691
  7. 2993
  8. 5979
  9. 4488
  10. 1195
  11. 8084
  12. 7360
  13. 1735
  14. 8954
  15. 5336
  16. 9001
  17. 6783
  18. 8508
  19. 2747
  20. 1512

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del viernes 20 de febrero de 2026

A la cabeza: 9358. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9358

2. 6677

3. 0470

4. 1048

5. 2275

6. 1633

7. 9538

8. 9827

9. 5963

10. 5452

11. 4529

12. 6960

13. 9444

14. 2822

15. 9670

16. 4486

17. 0602

18. 5202

19. 5078

20. 0079

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del viernes 20 de febrero de 2026

A la cabeza: 9336. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9336
  2. 7146
  3. 1609
  4. 6533
  5. 1076
  6. 8933
  7. 9368
  8. 1224
  9. 8861
  10. 6343
  11. 1854
  12. 6530
  13. 1453
  14. 6888
  15. 9468
  16. 9603
  17. 4529
  18. 7424
  19. 6355
  20. 5455

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del viernes 20 de febrero de 2026

A la cabeza: 9692 - El Médico. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9692

2. 8111

3. 6722

4. 1152

5. 9366

6. 0951

7. 4775

8. 4500

9. 8971

10. 8452

11. 1997

12. 6566

13. 2347

14. 6980

15. 1032

16. 0332

17. 7769

18. 7657

19. 9588

20. 5533

Resultados de la Quiniela del día por provincia

Córdoba: 0830 (Sorteo Nocturno).

Santa Fe: 3082 (Sorteo Nocturno).

Entre Ríos: 5629 (Sorteo Nocturno)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.

