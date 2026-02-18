QUINIELA del 17 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD día 17 de Febrero 2026
- A la cabeza: 0727
A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:
1. 0727
2. 8028
3. 9237
4. 9074
5. 5711
6. 8604
7. 4614
8. 6202
9. 2590
10. 3281
11. 9203
12. 5955
13. 0942
14. 5066
15. 7622
16. 1138
17. 3994
18. 0095
19. 2492
20. 8619
Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del día 17 de Febrero 2026
- A la cabeza: 0040
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 0040
2. 6199
3. 6210
4. 3820
5. 8357
6. 3523
7. 7516
8. 3615
9. 4642
10. 8510
11. 9175
12. 3443
13. 2955
14. 1522
15. 9966
16. 1108
17. 8833
18. 4781
19. 9034
20. 9639
Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del día 17 de Febrero 2026
- A la cabeza: 2487
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2487
- 3159
- 4119
- 5505
- 0402
- 5643
- 3343
- 2896
- 6487
- 6435
- 5365
- 0484
- 5501
- 2609
- 3393
- 6148
- 3485
- 4115
- 5547
- 3490
Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del día consultado
- A la cabeza: 2797
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 2797
2. 6210
3. 9653
4. 3350
5. 4208
6. 6900
7. 3533
8. 4530
9. 2682
10. 1698
11. 0027
12. 8002
13. 8114
14. 3853
15. 8577
16. 7516
17. 2816
18. 5349
19. 7244
20. 9481
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del día consultado
- A la cabeza: 3511
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 3511
2. 7098
3. 4948
4. 0844
5. 9459
6. 0391
7. 7915
8. 4523
9. 8416
10. 9424
11. 2964
12. 5224
13. 1696
14. 0340
15. 5472
16. 9446
17. 2306
18. 1102
19. 2375
20. 5567
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del día consultado
- A la cabeza: 1940
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1.1940
2. 6851
3. 2851
4. 6685
5. 3106
6. 4596
7. 0608
8. 2802
9. 7339
10. 4060
11. 3443
12. 7145
13. 4027
14. 7701
15. 4239
16. 7945
17. 5162
18. 7628
19. 4038
20. 3905
Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del día consultado
- A la cabeza: 4672
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4672
- 6343
- 6649
- 6017
- 8768
- 6443
- 2201
- 0423
- 8552
- 6233
- 6135
- 7240
- 9075
- 9004
- 4024
- 1871
- 4752
- 9233
- 2143
- 6485
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del día consultado
- A la cabeza: 4794
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 4794
2. 3588
3. 9233
4. 5295
5. 0028
6. 6529
7. 0521
8. 3941
9. 4140
10. 2951
11. 5781
12. 9215
13. 3388
14. 1403
15. 3773
16. 7486
17. 1095
18. 0218
19. 3733
20. 5187
Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del día consultado
- A la cabeza: 3543
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 3543
- 0903
- 4060
- 1124
- 6142
- 5893
- 0488
- 8173
- 0665
- 5064
- 5622
- 4967
- 4799
- 8051
- 5868
- 3797
- 7092
- 1788
- 4308
- 5753
Resultados de la Quiniela del día por provincia.
- Córdoba: 9588 (Sorteo Nocturno)
- Santa Fe: 4158 (Sorteo Nocturno)
- Entre Ríos: 8739 (Sorteo Nocturno)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.