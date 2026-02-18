QUINIELA del 17 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD día 17 de Febrero 2026

A la cabeza: 0727

A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

1. 0727

2. 8028

3. 9237

4. 9074

5. 5711

6. 8604

7. 4614

8. 6202

9. 2590

10. 3281

11. 9203

12. 5955

13. 0942

14. 5066

15. 7622

16. 1138

17. 3994

18. 0095

19. 2492

20. 8619

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del día 17 de Febrero 2026

A la cabeza: 0040

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0040

2. 6199

3. 6210

4. 3820

5. 8357

6. 3523

7. 7516

8. 3615

9. 4642

10. 8510

11. 9175

12. 3443

13. 2955

14. 1522

15. 9966

16. 1108

17. 8833

18. 4781

19. 9034

20. 9639

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del día 17 de Febrero 2026

A la cabeza: 2487

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2487 3159 4119 5505 0402 5643 3343 2896 6487 6435 5365 0484 5501 2609 3393 6148 3485 4115 5547 3490

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del día consultado

A la cabeza: 2797

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2797

2. 6210

3. 9653

4. 3350

5. 4208

6. 6900

7. 3533

8. 4530

9. 2682

10. 1698

11. 0027

12. 8002

13. 8114

14. 3853

15. 8577

16. 7516

17. 2816

18. 5349

19. 7244

20. 9481

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del día consultado

A la cabeza: 3511

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 3511

2. 7098

3. 4948

4. 0844

5. 9459

6. 0391

7. 7915

8. 4523

9. 8416

10. 9424

11. 2964

12. 5224

13. 1696

14. 0340

15. 5472

16. 9446

17. 2306

18. 1102

19. 2375

20. 5567

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del día consultado

A la cabeza: 1940

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1.1940

2. 6851

3. 2851

4. 6685

5. 3106

6. 4596

7. 0608

8. 2802

9. 7339

10. 4060

11. 3443

12. 7145

13. 4027

14. 7701

15. 4239

16. 7945

17. 5162

18. 7628

19. 4038

20. 3905

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del día consultado

A la cabeza: 4672

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4672 6343 6649 6017 8768 6443 2201 0423 8552 6233 6135 7240 9075 9004 4024 1871 4752 9233 2143 6485

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del día consultado

A la cabeza: 4794

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4794

2. 3588

3. 9233

4. 5295

5. 0028

6. 6529

7. 0521

8. 3941

9. 4140

10. 2951

11. 5781

12. 9215

13. 3388

14. 1403

15. 3773

16. 7486

17. 1095

18. 0218

19. 3733

20. 5187

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del día consultado

A la cabeza: 3543

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3543 0903 4060 1124 6142 5893 0488 8173 0665 5064 5622 4967 4799 8051 5868 3797 7092 1788 4308 5753

Resultados de la Quiniela del día por provincia.

Córdoba: 9588 (Sorteo Nocturno)

9588 (Sorteo Nocturno) Santa Fe: 4158 (Sorteo Nocturno)

4158 (Sorteo Nocturno) Entre Ríos: 8739 (Sorteo Nocturno)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: