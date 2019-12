Ratp Dev se retiró de la pelea por la licitación del subte

por Claudio Corsalini

Pocos días antes de conocerse qué empresa se quedará con la concesión por 15 años del subte porteño, Ratp Dev de Argentina, el brazo internacional de la empresa estatal francesa que opera el metro de París, decidió no seguir en la compulsa internacional. Según fuentes de la operadora francesa, los motivos obedecen al cambio del contexto macroeconómico que vive el país desde el año pasado, cuando presentó su oferta.

“Ratp Dev decidió no renovar el bono de oferta después del 12 de diciembre. Ya no asignará recursos técnicos ni financieros a la licitaciones del subte de Buenos Aires. El contexto macroeconómico de la Argentina ha cambiado significativamente desde la fecha de presentación de la oferta, 14 agosto de 2018”, señalaron ayer a PERFIL, desde la compañía.

De esta manera, solo dos oferentes continuarán en el proceso licitatorio del servicio que transporta diariamente 1,3 millón de usuarios: Metrovías junto a Deustche Bahn y Siemmens, y Keolis–Helport, esta última perteneciente a la Corporación América de Eduardo Eurnekian. Según fuentes del sector que siguen de cerca la operación, “de esta manera se allana el camino para que Metrovías se quede con la operación. Las continuas postergaciones en la definición del proceso jugaron a favor de la empresa insignia del Grupo Roggio”.

En este sentido, este miércoles se abriría el llamado sobre Nº 2, que contiene la oferta económica. Es decir, el valor de la operación del subte cuya unidad de medida es el “coche/kilómetro recorrido. “Este miércoles, a más tardar el viernes, la comisión evaluadora dará a conocer los resultados de la apertura del sobre económico”, aseguraron a este diario desde el Gobierno porteño. “Si no se producen objeciones de parte de los candidatos restantes durante los cinco días hábiles posteriores, antes de fin de año se conocerá quién será el adjudicatario del servicio”, agregaron desde la sede gubernamental de Parque Patricios.

De concretarse estos pasos, solo quedará determinar la transición entra la actual concesionaria, Metrovías, y el ganador de la compulsa. De acuerdo con las fuentes consultadas, tal proceso demandará unos seis meses, por lo que se deberá extender el plazo de la prórroga que está vigente. “La única diferencia será que ahora se sabrá quién es el adjudicatario y no habrá peligro de interrupción ya que es un servicio esencial para los ciudadanos”, completaron desde las oficinas de la Ciudad.

De acuerdo con los pliegos de la compulsa, la licitación será por la operación y mantenimiento de la red de subtes porteños por un plazo de 12 años con una prórroga de tres más.

Esta semana, en tanto, representantes del área tecnológica de la alemana DB visitaron la Ciudad. Se trató del argentino Carlos Forlenza, director en digitalización en la empresa alemana que participó de un evento internacional del sector. Durante su estadía en Buenos Aires, Forlenza adelantó algunos de los proyectos digitales que piensan implementar en el servicio en caso de resultar adjudicatarios, a partir de la aplicación de big data, Inteligencia Artificial y plataformas tecnológicas que apuntan a mejorar la calidad del viaje de los usuarios. Entre ellos se destacan las estaciones inteligentes, sensores en escaleras mecánicas y el ordenamiento inteligente del flujo de usuarios.