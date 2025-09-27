Ubicados en Buenos Aires, la ciudad se destacan por su extensa y rica gastronomía, tan es así que algunos lugares fueron galardonados con una Estrella Michelin este 2025.

Pescados y mariscos, las reconocidas carnes argentinas, vegetales de huertas orgánicas, tradición y vanguardia, son las comidas argentinas que fueron premiadas ya que enamoraron con sabores tan propios como deliciosos. Es por eso, que en esta nota, te contamos algunos de los lugares a los que podés ir este fin de semana en Buenos Aires.

Qué restaurantes obtuvieron una Estrella Michelin este 2025 y son perfectos para probar su gastronomía

Aramburu

Ubicado en el barrio de Recoleta, donde se destacan con edificios lujosos y antiguos, se encuentra el restaurante Aramburu en el Pasaje del Correo. De acuerdo al sitio oficial de Michelin, este lugar se caracteriza por su elegancia y calidad de propuesta que tiene historia con su chef, Gonzalo Aramburu.

El salón es cómodo y enormes espacios entre sí que dejará ver todos los rincones. Alguna de las comidas que destaca el sitio es la Chernia con almejas y pistacho, los Langostinos patagónicos con huevas de trucha y naranja sanguínea, o el Tartar shiokoji con flores y kimchi.

Dirección: Vicente López 1661, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Crizia

Palermo es otro de los polos gastronómicos que cuenta con una extensa gastronomía y uno de sus sitios recibió una Estrella Michelin este 2025. Ubicado en medio de locales de indumentaria de diseño, árboles añosos y las viejas casas de barrio, Crizia que logró obtener uno de los premios más importantes de la gastronomía.

De acuerdo al sitio oficial de Michelin, el restaurante está a cargo del cocinero Geri Gastaldo hace dos décadas. El lugar se caracteriza por calidad que se expresa en el producto (los mejores pescados y mariscos de la Argentina), en un servicio dedicado y en su propuesta de vinos, con una cava vidriada en medio del salón que despierta la envidia de muchos

Dirección: Fitz Roy 1819, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Don Julio

Ubicado en pleno barrio de Palermo Viejo, Don Julio fue otro de los restaurantes que recibió una Estrella Michelin este 2025. “Don Julio una parrilla de barrio, histórica, local y querida por sus vecinos; y, a la vez, un exponente de todo lo que viene sucediendo con la cocina argentina en la última década”, señala el sitio oficial de Michelin.

En ese sentido, el sitio oficial señaló: “Ojo de bife de novillos pesados alimentados a pastura, las deliciosas Mollejas de cocción precisa, los Tomates antiguos, los embutidos caseros, los vinos únicos y las añadas guardadas… el menú es a la carta, pero también existe la posibilidad de pedir una degustación de lujo. Don Julio es sinónimo de la Argentina”.

Dirección: Guatemala 4699, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Por lo tanto, si deseas disfrutar de la mejor gastronomía argentina, estos restaurantes con Estrella Michelin 2025 en Buenos Aires son una parada obligatoria.

Desde la cocina innovadora de Aramburu, pasando por los pescados y mariscos de Crizia, hasta la tradición de Don Julio, cada lugar ofrece una experiencia única que combina sabor, historia y excelencia. Ideal para un fin de semana gourmet en la ciudad.

MC.