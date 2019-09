Sergio Maldonado, contra Bullrich: "Levanto la bandera de Santiago y no la de asesinos"

Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, destacó este martes 10 de septiembre que la reapertura de la causa que investiga la muerte del artesano "es un avance" y arremetió contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusó de intentar "provocar" con sus declaraciones y de "levantar la bandera de los asesinos".

"Está bueno porque es un avance, es reconocer que se equivocaron. Bah, no se equivocaron, siempre es medido cómo se mueve la Justicia, se especula mucho, actúan siempre de la misma manera", sostuvo el hombre, respecto a la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Y agregó: "Es positivo, está bueno, pero en el medio entre que la cerró Lleral y ahora se vuelve a abrir quedó mi abuela, que murió, los estados de ánimos... Todo eso es irrecuperable: Santiago que no está más y todo lo que va quedando en el camino. Hay buenos augurios, pero cada vez que pasa el tiempo nos alejamos un poco más de la verdad. A veces, tenemos que conformarnos con esos pequeños pasos".

Bullrich: "Sergio Maldonado quiere que la realidad encaje con su versión"

En diálogo con Futurock, el hermano del joven de 28 años que murió tras participar de una protesta mapuche desalojada por la Gendarmería en agosto de 2017 consideró que "el fallo es contradictorio" y afirmó que "el gran error es que no adjuntaron la declaración (periodística) de una testigo que declaró cómo se entregó" Santiago a los gendarmes, a la vez que recordó que el juez Gustavo Lleral no quiso tomarle testimonio a esa mujer.

Si lo hubiesen adjuntado en este fallo, no podrían descartar para nada la desaparición forzada, manifestó Sergio

Y agregó: "Todo indica que fue una desaparición forzada. Tenemos las declaraciones de los testigos. Santiago no estaba ahí. No hay otra cosa, no es un capricho. Hicieron los rastrillajes y no estaba ahí".

Asimismo, anticipó que van a apelar la decisión judicial porque "no se puede permitir una justicia a medias" y lamentó la forma en que se dieron los avances en la investigación: "Es bueno el pronóstico de que haya un cambio de Gobierno, porque eso incide en la Justicia, aunque no debería ser así. Las tres veces que actuó la Justicia fue en el marco de elecciones y de la CIDH: tenemos un grave problema que no se puedan resolver las causas por otra vía que no sea la internacional".

Maldonado: investigarán si hubo ‘abandono de persona’

Por otra parte, Santiago Maldonado cruzó duramente a la ministra de Seguridad, quien había afirmado que el hermano del joven artesano "ha hecho de esto una bandera, quiere que la realidad encaje con su versión y esto no es así".

"Prefiero levantar la bandera de Santiago y no la de asesinos, como hace ella. Está todo el tiempo odiando, atacando y dividiendo al campo popular. Emana odio. A veces es medio difícil encajar las palabras justas para no insultarla. Lo que hace es provocar. Veo a una persona desquiciada. Es una mentirosa serial, no resiste un archivo", remarcó.

EA