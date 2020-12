Sobreseyeron a Pablo Moyano en la causa de Independiente

El dirigente gremial Pablo Moyano fue sobreseído las últimas horas en el marco de la causa en la que se lo acusaba de liderar una asociación ilícita relacionada a barras bravas del club independiente.

La decisión fue tomada por la jueza en lo penal de Avellaneda Brenda Madrid, pese al pedido fiscal para que la causa vaya a juicio oral y público.

Moyano había sido involucrado a partir de la confesión como arrepentido de Pablo "Bebote" Alvarez, quien era jefe de la barra brava de Independiente.

Moyano fue investigado en el mismo expediente que los dirigentes de Independiente Héctor Maldonado y Noray Nakis, así como Roberto Petrov (custodio de Hugo Moyano), Damián Lagaronne, Italo Ariel Romeo, Gabriel Bertone, César Andrés Godoy, Gastón García, Hernán Palavecino, Eduardo D Aquila y Carlos Adrián Zambrano.

Todos ellos se encuentran en etapa de juicio y Pablo Moyano estuvo a punto de seguir el mismo, si se hacía lugar a lo solicitado por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastian Scalera.

El fiscal había solicitado, durante el gobierno de Mauricio Macri, la detención de Pablo y Hugo Moyano. Moyano era investigado como miembro de una asociación ilícita que en fecha de inicio no determinada operó hasta 2017, según la fiscalía.

En ese sentido, Scalera acusó que Moyano con directivos del club y la barra brava tenían el negocio de la reventa de entradas, los negocios paralelos a los partidos en el estadio de Independiente o bien espectáculos deportivos que allí se hacían, y hasta el apriete y amenazas para con técnicos o jugadores a cambio de obtener sumas de dinero o por disputas de poder.

"He de mencionar que luego de un pormenorizado análisis de las presentes actuaciones y del conjunto de los elementos de juicio ya citados por la Fiscalía de intervención, considero que los mismos no me permiten formar la convicción sincera acerca de la responsabilidad del imputado Pablo Moyano en los hechos investigados", dijo la jueza.

"La circunstancia que estemos ante un hecho criminal no significa que todas las personas que allí se mencionan como partícipes", según Madrid respecto a la acusación de reventa de entradas.

Ello "sin descartar la posibilidad de que efectivamente haya existido algún tipo de reunión entre miembros del club y la denominada barra, no existe prueba alguna que acredite que en el marco de las mismas Pablo Moyano haya acordado la formación de una banda delictual destinada a la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas, protocolos de acceso a los espectáculos deportivos de dicha institución, bonos y cuotas sociales por fuera del ámbito societario y sin ingresar el producido económico al patrimonio del Club".

"Entiendo que con los elementos reunidos en autos, no resulta posible tener por probada la participación de Pablo Hugo Antonio Moyano en la asociación ilícita, ni la Fiscalía ha podido acreditar a pesar de los númerosos elementos mencionados en su libelo, que el mismo haya participado en su calidad de Jefe", concluyó.