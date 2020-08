Línea C: se agudiza el conflicto entre los Metrodelegados y Metrovias

Noticias Relacionadas Subtes: renunció el funcionario que admitió presencia de asbesto y asume la ex viceministra de Dietrich

Una nueva escalada en el conflicto entre la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) y Metrovías, que incluye despidos y asambleas permanentes, se vivió este jueves por la mañana en la Linea C de subtes.

Mientras tanto, durante la mañana de este jueves 20 de agosto se produjeron demoras y aglomeraciones de los trabajadores esenciales que utilizan la línea que une Constitución con Retiro ya que los gremialistas se declararon en estado de alerta y asamblea permanente en ese ramal.

Como se recordará, el problema se originó el martes pasado cuando los Metrodelegados no cumplieron con sus tareas habituales, ya que denunciaron que la concesionaria del servicio de subtes no cumplía con los protocolos sanitarios correspondientes para evitar los contagios de coronavirus entre el personal. Mientras que desde Metrovías, en tanto, aseguraron que en realidad los afiliados a la AGTSyP se oponen a la ampliación de la jornada laboral de tres a cuatro horas por día al aumentar la cantidad de servicios debido al incremento de usuarios en ese ramal. A raíz del conflicto, desde Metrovías explicaron que las formaciones son manejadas por personal jerárquico y personal afiliado a la Unión Tranviaria Automotor (UTA).

“Estamos de asamblea permanente ya que Metrovías no nos deja salir a trabajar. Mientras ocurre esta situación, Metrovías está mandando telegramas de suspensiones y despidos de personal. Ellos nos están empujando a un conflicto que, si bien no queremos, no vamos a poder evitarlo”, aseguró a Perfil, Roberto Pianelli, Secretario General de la AGTSyP. “Las formaciones están siendo manejadas por supervisores que trajeron de otras líneas, algunos de los cuales son ‘personal de riesgo’, que los hicieron ir a trabajar igual”, agregó.

Desde Metrovía, por su parte, confirmaron a PERFIL que las formaciones están siendo conducidas por personal de supervisión y que se enviaron telegramas con suspensiones al personal “por negarse a trabajar e impedir mediante la ocupación de cabinas de conducción, que el personal jerárquico pudiera tomar servicio”.

“A partir del martes 18 de agosto, la empresa decidió implementar un nuevo cronograma de servicio en la Línea C, con el fin de sumar más trenes a servicio y mejorar así la frecuencia en esa línea. Este nuevo esquema de trabajo fue informado con antelación a todos los sindicatos. Según el nuevo esquema, el personal de Tráfico (Conductores y Guardas) pasa de trabajar tres horas por día por medio a cuatro horas día por medio, es decir tan sólo una hora más, cada dos días. La jornada de trabajo habitual para un colaborador de la Red de Subte previo a la pandemia era de seis horas diarias. Lamentamos este accionar irresponsable e insensible por parte de los delegados, que nos impide brindar un mejor servicio que asegure el distanciamiento social para preservar la salud de quienes se mueven por la red de subtes.”, explicaron desde la concesionaria.