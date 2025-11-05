miércoles 05 de noviembre de 2025
SOCIEDAD
Astronomía

Superluna de noviembre 2025: cuándo y dónde observar la “Luna del Cazador”

El evento astronómico es uno de los más esperados del año.

Así podes ver la Super Luna de noviembre
Así podes ver la Super Luna de noviembre | Pixabay

Los amantes de la astronomía podrán disfrutar este miércoles 5 de noviembre de una nueva Super Luna, que será el momento en que nuestro satélite natural esté en su punto más cercano a la Tierra.

De acuerdo a la NASA, la Luna alcanzará una distancia de 356.833 kilómetros del planeta, lo que hará que su tamaño aparente aumente cerca de un 14% y su luminosidad hasta en un 30%.

La Superluna de noviembre suele denominarse en el hemisferio norte como la “Luna del Cazador”, una tradición cultural asociada a la época de preparación previa al invierno. Aunque esta denominación no forma parte de la cultura del hemisferio sur, el fenómeno es igualmente una oportunidad ideal para observar el cielo nocturno y conectarse con la naturaleza.

¿A qué hora se podrá ver la Super Luna de noviembre?

El mejor momento para observar la Super Luna será a las 22 horas, cuando el disco lunar se eleve sobre el horizonte. Para verlo en todo su esplendor, se recomienda buscar lugares con baja contaminación lumínica.

En ciudades como Rosario o CABA, los balcones altos, miradores y parques amplios son puntos ideales para disfrutar del evento. Según cálculos astronómicos, una superluna puede verse hasta un 7% más grande que una luna llena promedio y hasta un 16% más brillante.

