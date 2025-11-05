Superluna de noviembre 2025: cuándo y dónde observar la “Luna del Cazador”

Los amantes de la astronomía podrán disfrutar este miércoles 5 de noviembre de una nueva Super Luna, que será el momento en que nuestro satélite natural esté en su punto más cercano a la Tierra.

De acuerdo a la NASA, la Luna alcanzará una distancia de 356.833 kilómetros del planeta, lo que hará que su tamaño aparente aumente cerca de un 14% y su luminosidad hasta en un 30%.

La Superluna de noviembre suele denominarse en el hemisferio norte como la “Luna del Cazador”, una tradición cultural asociada a la época de preparación previa al invierno. Aunque esta denominación no forma parte de la cultura del hemisferio sur, el fenómeno es igualmente una oportunidad ideal para observar el cielo nocturno y conectarse con la naturaleza.

¿A qué hora se podrá ver la Super Luna de noviembre?

El mejor momento para observar la Super Luna será a las 22 horas, cuando el disco lunar se eleve sobre el horizonte. Para verlo en todo su esplendor, se recomienda buscar lugares con baja contaminación lumínica.

En ciudades como Rosario o CABA, los balcones altos, miradores y parques amplios son puntos ideales para disfrutar del evento. Según cálculos astronómicos, una superluna puede verse hasta un 7% más grande que una luna llena promedio y hasta un 16% más brillante.