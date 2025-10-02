El próximo fin de semana largo en la Argentina que será del viernes 10 al domingo 12 de octubre de 2025 ofrece la posibilidad de planear distintas actividades para hacer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Por su parte, el Palacio Libertad - ex CCK - dispone de distintas actividades gratuitas para hacer con los más pequeños durante esos días.

Qué hacer en Buenos Aires en el Palacio Libertad el próximo fin de semana largo

Toy Story 30: exposición aniversario

Toy Story 30: Exposición aniversario invita a conocer el universo creativo de la primera película animada integrada con tecnología digital. La muestra cuenta con materiales de los archivos Pixar Animation Studios, dando una mirada única al detrás de escena de esta obra que marcó un antes y después en la historia del cine.

Los visitantes podrán disfrutar de storyboards, modelajes de personajes, primeras pruebas de animación y una sala de cortometraje que revela los inicios de Pixar. El público podrá conocer el proceso de filmación de una de las películas más famosas de Disney.

A partir de esculturas, pinturas, dibujos y obras lumínicas, entre otras disciplinas, los creadores muestran los personajes del film, reinterpretando y expandiendo sus figuras, no solo como objetos lúdicos, sino como portadores de emoción, memoria y creatividad.

Cómo ingresar a la muestra de Toy Story 30: exposición aniversario

La muestra estará abierta al público del 26 de septiembre al 14 de diciembre, de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. El ingreso es gratuito y requiere reserva de entradas (hasta 4 lugares por usuario).

¡Cuánto cuento! - María Elena Walsh

¡Cuánto cuento! es otra de las actividades gratuitas que ofrece el Palacio Libertad, invitando a recorrer el universo de María Elena Walsh, donde el absurdo es posible y las palabras se transforman en juego.

La Sala 303 del tercer piso fue ambientada por ilustradores y artistas que participaron en la reedición de los libros de la gran escritora y música argentina. El espacio está lleno de murales, muñecos, videos e instalaciones para mirar, descubrir y jugar junto con los libros y canciones de la artista.

Cómo acceder a la obra de María Elena Walsh

La obra ¡Cuánto cuento! - María Elena Walsh está habilitada los sábados 4, 11 y 18 de octubre, de 14 a 20 horas. El ingreso es por orden de llegada, hasta agotar la capacidad del espacio.

Taller de cine sin cámaras

Paula Conde, Lucía Ciruelos y Andrés Levinson están a cargo del taller de cine sin cámaras que propone crear películas mediante la técnica de intervención directa, sin el uso de una cámara.

Los participantes trabajan directamente sobre el material fílmico con tinta china, marcadores indelebles, tijeras, cepillos, rayadores, entre otros, para elaborar fragmentos que, unidos, conforman una película colectiva.

Cuándo es el Taller de cine sin cámaras

Sábado 11 y domingo 12 de octubre, de 15 a 19. La actividad no requiere reserva de entradas y tiene cupo limitado. El ingreso es por orden de llegada, hasta agotar la capacidad del espacio.

