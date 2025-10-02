Falta poco para el próximo feriado largo y muchas personas aprovecharán esos días para hacer pequeñas escapadas a distintos puntos del país. El próximo fin de semana largo será por la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuya fecha original es el domingo 12 de octubre, pero se trasladará al viernes 10 de octubre.
Feriado de octubre 2025: cuáles son los 3 destinos para disfrutar de una escapada en Argentina | Perfil
Destinos más elegidos por los argentinos para viajar el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre:
-Ciudad de Buenos Aires
-Mar del Plata
-Río de Janeiro
-San Carlos de Bariloche
-Puerto Iguazú
Destinos bonaerenses más buscados:
-Mar del Plata
-Tandil
-Cariló
-Mar de las Pampas
-Tigre
Destinos mendocinos más buscados:
-Ciudad de Mendoza
-San Rafael
-Luján de Cuyo
-Potrerillos
-Chacras de Coria
Destinos cordobeses más buscados:
-Córdoba Capital
-Villa Carlos Paz
-Villa General Belgrano
-Santa Rosa de Calamuchita
-La Cumbrecita
Según un estudio realizado por Booking.com, el 26% de los argentinos ya utiliza inteligencia artificial (IA) para comparar destinos, climas y actividades, hasta encontrar la combinación perfecta. En detalle, el 28% de las mujeres y el 24% de los hombres consideran esta herramienta como una “amiga viajera” que brinda consejos personalizados.
Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, destacó: “Los argentinos siempre buscan viajar, ya sea a nivel local o internacional”.
MC / EM