Falta poco para el próximo feriado largo y muchas personas aprovecharán esos días para hacer pequeñas escapadas a distintos puntos del país. El próximo fin de semana largo será por la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuya fecha original es el domingo 12 de octubre, pero se trasladará al viernes 10 de octubre.

Feriado de octubre 2025: cuáles son los 3 destinos para disfrutar de una escapada en Argentina | Perfil

Destinos más elegidos por los argentinos para viajar el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre:

-Ciudad de Buenos Aires

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

-Mar del Plata

-Río de Janeiro

-San Carlos de Bariloche

-Puerto Iguazú

Destinos bonaerenses más buscados:

-Mar del Plata

-Tandil

-Cariló

-Mar de las Pampas

-Tigre

Destinos mendocinos más buscados:

-Ciudad de Mendoza

-San Rafael

-Luján de Cuyo

-Potrerillos

-Chacras de Coria

Destinos cordobeses más buscados:

-Córdoba Capital

-Villa Carlos Paz

-Villa General Belgrano

-Santa Rosa de Calamuchita

-La Cumbrecita

Según un estudio realizado por Booking.com, el 26% de los argentinos ya utiliza inteligencia artificial (IA) para comparar destinos, climas y actividades, hasta encontrar la combinación perfecta. En detalle, el 28% de las mujeres y el 24% de los hombres consideran esta herramienta como una “amiga viajera” que brinda consejos personalizados.

Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, destacó: “Los argentinos siempre buscan viajar, ya sea a nivel local o internacional”.

MC / EM