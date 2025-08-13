Trenes Argentinos denunció a una banda que engañó a un grupo de personas tras pedirles una suma de dinero para asegurarles el acceso laboral a la empresa, solicitarles la identificación y luego la detención de los responsables.

La denuncia fue hecha por el área de Asuntos Legales de la compañía ante el Juzgado Federal n°12 , a cargo de Ariel Lijo, por los delitos de extracción de identidad con el objetivo de generar un estado de credibilidad.

Así fue la estafa de Trenes Argentinos

De acuerdo a lo que comunicó Noticias Argentinas, todo inició con el caso de Marina M, una joven que demostró en las oficinas de la empresa que tiene en Retiro para sumarse a realizar tareas a pesar de no haber sido contratada.

La víctima indicó que había pagado 80 mil pesos a una persona que se hacía pasar con el nombre de “Lucas” quien trabajaba para Trenes Argentinos y se encargaba de su acceso formal a la empresa.

La conexión con el supuesto gestor inició en febrero de este año mediante una amiga. Luego, fue enviada a una clínica de la zona oeste del Gran Buenos Aires al hacerse los “estudios pre ocupacionales”.

A partir de ese momento, la persona que se llamaba “Lucas” empezó a pasar varias veces las fechas de presentación en las sedes administrativas que la compañía tiene en Once, Constitución y Retiro.

La persona estafada sumó a la denuncia chats y direcciones de emails en los que el grupo brindaba trabajo para áreas de limpieza, administración, seguridad y manejo de trenes. Tras saberse la situación, Trenes Argentinos confirmó que no tiene puestos vacantes para ingresar a la empresa y que los procesos de selección se hacen a través de canales oficiales.

