Tres estudiantes de Salta fueron seleccionados para participar en el “Space Camp” de la NASA

Tres estudiantes de inglés viajarán a a Huntsville, en Alabama, Estados Unidos, para participar del programa “Space Camp” de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos (NASA), tras ganarse una beca. Se trata de Tiago Vargas, Tomás Cabrera Bellomo y Andrés Paz, quienes viven en Salta capital, tienen 16 años y son alumnos del Instituto de Intercambio Cultural Argentino (Isicana).

“Cuando me enteré sobre el resultado estaba en mi curso con la profesora. Entraron los directivos para informarme que había quedado seleccionado y me sorprendí mucho. Me emocioné porque es una oportunidad brillante”, relató Tiago Vargas en declaraciones al diario El Tribuno.

En mayo, los directivos de la institución brindaron una charla informativa sobre la beca y los requisitos. Para quedar seleccionados, los jóvenes tuvieron que escribir tres ensayos sobre cómo prepararse para ser astronauta y viajar a Marte; qué conocimientos podrían aportar a la sociedad al regresar a Argentina ; y el último con un proyecto científico .

Tras una etapa de entrevistas personales a decenas de estudiantes, las autoridades de la escuela finalmente eligieron a los becados, que conocieron los resultados en los primeros días de junio. “Esto es algo que nunca me imaginé que me llegaría a pasar. Uno de mis grandes sueños siempre fue poder viajar a un país de lengua inglesa”, añadió Vargas, quien cursa cuarto año de secundaria.

En tanto, Tomás Cabrera Bellomo contó que una compañera de ahí le comentó sobre la beca. "Entonces comencé a buscar mis libretas y los papeles para el formulario. Lo presenté tres días antes del cierre”, expresó el joven, quien elaboró un video sobre el gato o paradoja de Schrödinger, un experimento sobre mecánica cuántica realizado en 1935 .

Por último, Andrés aseguró que estaba "shockeado" y que siempre había "soñado con estar en la NASA" pero que "nunca lo había visto como una posibilidad" cercana. En su ensayo escribió sobre los aportes de conocimientos que hará a la sociedad y recalcó que “no solamente me dedicaría a explicar mis nuevos conocimientos en inglés, sino que difundiría todo el trabajo que hace la NASA actualmente para que los chicos se interesen por el mismo”.

El lugar en el que recibirán la capacitación se encuentra en el United States Rocket Center, un edificio diseñada en base a la Aviación y Exploración Espacial de los Estados Unidos. Allí, tendrán charlas y talleres con científicos, astronautas e ingenieros de la NASA y de la Agencia Espacial Europea (ESA).

