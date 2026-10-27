Un camión de bomberos chocó contra la ex cárcel de Caseros: al menos 10 heridos

Un camión de bomberos chocó este martes contra la ex cárcel de Caseros y tres bomberos que habían quedado atrapados fueron liberados, mientras que se registraron al menos 10 heridos. La autobomba chocó con un colectivo de la línea 28 y con un auto particular, antes de subirse a la vereda e impactar contra el viejo presidio porteño.

Cinco hombres y cinco mujeres fueron trasladados y repartidos entre los hospitales Argerich, Penna, Ramos Mejía y Piñeiro. Seis eran bomberos, tres eran pasajeros del colectivo y uno iba en el auto.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Caseros y Pichincha. El camión de bomberos se dirigía hacia Almagro, donde se registró un incendio en la cocina de un departamento en un quinto piso de un edificio de planta baja y 13 niveles.

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En ese lugar, nueve personas fueron atendidas por inhalación de humo y el edificio fue evacuado.

Por el choque en Parque Patricios, se desplegó un fuerte operativo por parte del SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad. Participaon el Ger Caballito, Ger Saavedra y Dotación de Estación Barracas.

LT