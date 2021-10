Un chico de 5 años sorteará una moneda de 1 peso con un error para comprar nebulizadores

Un chico de 5 años de Misiones encontró una moneda de 1 peso con un error ortográfico y la sorteará para comprar trece nebulizadores que se destinarán a comedores populares. El sorteo solidario se da en medio del furor del último mes por la moneda con la inscripción "provingias" en vez de provincias.

La iniciativa de la familia del pequeño Salvador ocurrió esta semana luego de que éste encontrara en su alcancía una de las codiciadas monedas de un peso con el error ortográfico, por las cuales se llegó a pedir hasta 15 mil pesos en sitios de compra venta online.

"Le pregunté a Salva qué quería hacer con la moneda y él me respondió 'vamos a ayudar a algún nene'" contó a medios locales Javier Montenegro, el padre de Salvador e impulsor de la iniciativa solidaria que incluye un sorteo de la inusual moneda más un dibujo del chico.

Además, el hombre contó que la gente fue colaborando enviando dinero a través de la aplicación MercadoPago. "Siempre ayudamos y (Salvador) está acostumbrado a que la familia sea así", comentó.

Salvador y su familia organizaron el sorteo solidario de la moneda que se realizará en el Día de la Madre.

Foto: Gentileza "Primera Edición" de Misiones

En tanto, la idea original era comprar nueve nebulizadores para hospitales de Posadas, la capital provincial, pero la historia se viralizó de tal manera que la familia recibió más dinero que el esperado, que le permitirá comprar cuatro aparatos extra que serán distribuidos en otras tres ciudades de Misiones.

"Las repercusiones fueron extremadamente buenas, las redes explotaron. La gente es muy solidaria, cada día me sorprende más el misionero. Me llamaron de toda la provincia y me emociona tener a mi familia apoyando esta iniciativa", expresó el papá de Salvador respecto a la iniciativa que acercará los 13 nebulizadores a zonas de bajos recursos.

"Provingias": especialistas advierten que las monedas de $1 con error tienen escaso valor porque "hay 56 millones"

Además, contó que el fabricante "se enteró de la movida" solidaria y les ofreció un descuento en la compra, por lo que incluso podrían comprar más máquinas.

De esta manera, la familia señaló que el sorteo será realizado después del Día de la Madre y harán públicas las facturas de la compra para demostrar la transparencia del proceso. En caso de tener un saldo restante, éste será donado a una fundación, según anticiparon.

"Esto nos da mas fuerzas para seguir en un nuevo proyecto, en algo más grande. Hay que ir para adelante, los sueños se pueden cumplir", concluyó Montenegro.