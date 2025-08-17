domingo 17 de agosto de 2025
Un informe revela cómo disfrutan los chicos de su tiempo libre

En el marco de la celebración del Día del Niño, Argentinos por la Educación realizó un análisis de las respuestas de los alumnos de 3er y 6to grado de primaria a los cuestionarios de las Pruebas Aprender 2024 y 2023, respectivamente. El objetivo fue conocer sus respuestas sobre las actividades que realizan en su tiempo libre.

Los datos informados por los alumnos muestran que el 89% de los de 6to grado utilizan redes sociales en su tiempo libre. Además, el 87% dijo que mira series, películas o videos, el 68% juega de forma digital y el 40% crea contenidos para redes sociales.

A pesar del tiempo que dedican a las pantallas y a la tecnología, un 85% aseguró que realiza actividades artísticas, deportivas, físicas o juegos al aire libre. También, el 81% expresó que se reúne con amigos y amigas.

Por otro lado, solo el 35% estudia idiomas, y el 46% lee libros fuera del ámbito escolar. En comparación con los datos de 2018, esos porcentajes eran del 37% y el 61%, respectivamente, evidenciando una disminución en 2023 en estas actividades.

En el caso de los alumnos de 3er grado, el 91% indicó que mira dibujitos, series y películas, el 80% juega al aire libre, el 42% lee cómics y entre un 22% y un 26% participa en talleres o clases de baile, arte o música.

Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, asegura: “Los estudiantes de los grados 3º a 6º tienen entre 8 y 11 años, una edad especialmente potente para la interacción social, la inclusión en actividades de equipo y la identificación de habilidades y gustos personales en los cuales desarrollar maestría. ​ El incremento del acceso a contenidos y recursos digitales por parte de la infancia se vive como un hecho ineludible, y a veces con una valoración de época. Pocas veces ese acceso se alcanza a corresponder con una adecuada supervisión parental, aun cuando a edades cada vez más tempranas se accede a esos recursos, tan potentes como riesgosos para el desarrollo y la salud integral de los niños y niñas”.

Estos datos reflejan las tendencias y cambios en las actividades que los chicos hacen en su tiempo libre, en un contexto donde la tecnología tiene un papel preponderante, pero aún prevalecen actividades tradicionales y sociales.

Por su parte, Inés Zerboni, licenciada en Psicopedagogía y directora en Proyecto E, considera que “el tiempo libre de los niños es mucho más que un momento para descansar: es un espacio clave para su desarrollo emocional, social y creativo. El informe muestra que hoy el mayor porcentaje de los alumnos en ese tiempo usa pantallas. La tecnología es parte del mundo actual, pero su uso excesivo limita experiencias esenciales: jugar, moverse, crear y compartir. Los niños necesitan aburrirse para inventar, correr para liberar energía y estar con otros para aprender a convivir. Somos los adultos quienes debemos ofrecerles alternativas que los enriquezcan: un deporte, una actividad artística, un encuentro con amigos, un rato en contacto con la naturaleza”.

