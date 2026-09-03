Un lobo marino murió tras recibir un disparo en Santa Teresita y agonizar varios días: investigan si lo atacaron pescadores

Un lobo marino falleció en Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, tras ser herido por un balazo que le provocó una grave infección. Las primeras hipótesis son que habría sido atacado por pescadores.

Según Clarín, todo comenzó cuando un equipo de la Fundación Mundo Marino fue advertido sobre la presencia de un lobo marino, de casi 200 kilos, que se encontraba herido en la playa. Trasladado al Centro de Rescate, los veterinarios trataron de estabilizarlo, pero murió.

Los estudios revelaron que el animal había recibido, días antes, un balazo sobre su hombro derecho, lo que le generó, según Juana Caferri, médica veterinaria de la Fundación Mundo Marino, “una fractura grave del hueso y una contusión pulmonar, lesiones que le causaron dolor y molestias intensas, afectaron su movilidad y comprometieron seriamente su estado general”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Daniel Baino presenta Movimiento oceánico, una muestra inspirada en los materiales que devuelve el mar

El lobo marino sufrió una larga agonía, mientras su herida empeoraba y la infección en su cuerpo crecía hasta provocar su fallecimiento.

En la necropsia hallaron pedazos de redes de pesca dentro del estómago del animal porque los lobos marinos suelen entrar a las zonas donde trabajan los pescadores buscando comida, por eso se maneja la hipótesis que, tal vez, alguno de estos hombres puede haberle disparado con la intención de alejarlo.

Según Clarín, Sergio Rodríguez Heredia, biólogo de la Fundación Mundo Marino, expresó que “un animal que se acerca a una red no entiende el daño económico que puede generar: está buscando alimento para sobrevivir. La respuesta no puede ser herirlo o matarlo”.

Preocupación por el aumento de casos de lobos marinos afectados por redes de pesca

En junio de 2022, la Fundación Mundo Marino informó que tres lobos marinos fueron hallados heridos en Villa Gesell y San Clemente del Tuyú. El organismo se mostró preocupado por la situación que viene ocurriendo desde hace un tiempo, informó la Agencia Noticias Argentinas (NA).

“El Niño” entra en una fase crítica y tiene más de 90% de probabilidad de alcanzar una intensidad "muy fuerte"

Sergio Rodríguez Heredia, biólogo de la Fundación Mundo Marino, afirmó: “Estos tres casos son ejemplos evidentes de cómo la basura marina afecta a los animales poniendo en riesgo sus vidas. Son también una muestra de la desidia que tienen muchos al abandonar pedazos de línea, redes o deshechos de pesca sin el cuidado adecuado”.

HM/DCQ